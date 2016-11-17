İtalya: Türkiye’nin vize serbestisi şartlarını yerine getirmesi çok zor

İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni, Türkiye’nin, vize serbestisi için belirlenen şartları yerine getirmesinin çok zor göründüğünü söyledi. Gentiloni, idam cezasının geri getirilmesi halinde Türkiye’nin AB’ye katılım müzakerelerinin otomatik olarak duracağını da belirtti.

Paolo Gentiloni, parlamentonun üst kanadı olan Cumhuriyet Senatosu’nda Türkiye’de yaşanan gelişmeler karşısında İtalya hükümetinin pozisyonuna ilişkin senatörlere bilgilendirmede bulundu.

Doğan Haber Ajansı (DHA) İtalya Temsilcisi Esma Çakır'ın haberine göre, Gentiloni sözlerine, "Terör eylemlerini durdurmak için en uygun muhatap" olarak nitelediği Halkın Demokratik Partisi (HDP) liderleri ve milletvekillerinin tutuklanmasının çok ağır bir eylem olduğunu ve bir kez daha bunu kınadıklarını belirterek başladı.

Türkiye’nin şu an içinde bulunduğu durumu çok iyi bildiklerini, 15 Temmuz’daki darbe girişimi ve PKK ile IŞİD terör örgütlerinin eylemlerinin ardından bu ülkeyle dayanışmalarını ifade ettiklerini belirten Gentiloni, ancak bu durumun, meclisteki muhalefet liderlerinin tutuklanmasını meşru gösteremeyeceğini söyledi.

"Türkiye kadar Avrupa da hatalı"

Üyelik müzakerelerinin yolunun tıkanmasında Türkiye kadar Avrupa Birliği’nin de hatalı olduğuna da dikkat çeken Paolo Gentiloni, "Bugün Türkiye ve AB arasındaki diyalog yolu, daha çok yokuş halini almış durumda. Bunda, Ankara’daki yetkililerin yanı sıra Avrupalı yetkililerin de sorumluluğunu unutmamak gerek, yoksa haksızlık olur" dedi.

"İtalya 15 yıl önce Türkiye ile diyalog çizgisinde dururken, birliğin diğer bazı üyeleri ’Türkiye asla Avrupa’ya giremez’ diyordu" diye sözlerini sürdüren Gentiloni, Türkiye’nin son 20 yılda modernizasyon yolunda olağanüstü adımlar atmasına rağmen, bu ülkeye daha fazla pozitif kazanımlar getirecek olan AB üyeliği sürecinin bazı üyelerce engellenmiş olmasını eleştirdi.

"Kapıyı kapatmayız"

AB olarak temel değerlerinden vazgeçmeyeceklerini, ancak Türkiye’nin yüzüne de kapıyı kapatmayacaklarını tekrar dile getiren Gentiloni, "Kapıyı kapatıp, kimseye mazeret gerekçesi vermek istemiyoruz. Buna karar verecek olan Türkiye’dir. AB yönünde mi yoksa son haftalarda, son aylarda göründüğü gibi bunun aksi yönünde mi bir yol izleyeceğine Türkiye karar vermeli" ifadesini kullandı.

Avrupa’nın önem verdiği değerlerin çok açık olduğunu belirten Gentiloni, "Biz, hukukun üstünlüğü, özgürlük ve idam cezasının olmaması gibi konulara önem veriyoruz. Türkiye’nin büyük bir müttefik olması, bu kuralları ve değerleri terk etmemizi gerektirmez" diye konuştu.

"İdam cezası geri gelirse müzakereler otomatik olarak durur"

Gentiloni, halihazırda tartışılan idam cezasının geri getirilmesi halinde ise, Türkiye’nin AB’ye katılım müzakerelerinin otomatik olarak duracağını da ekleyerek, "AB, ölüm cezasını uygulayan bir ülkeyi üye olarak kabul edemez" dedi.

Vize serbestisi için belirlenen 72 şartın çok doğru ve çok açık olduğunu da söyleyen Gentiloni, ancak Türkiye’nin bugün bunların tamamını yerine getirmesinin çok zor göründüğünü öne sürerek, "Bu şartlar arasında, bu günlerde Türkiye’de insan hakları ihlallerinin temelini oluşturan terör yasasındaki değişiklik de var" diye konuştu.

"Devasa hasara yol açar"

Paolo Gentiloni’nin ardından söz alan bazı muhalif parlamenterler, endişe verici gelişmeler nedeniyle Türkiye ile diplomatik ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyerek, İtalya’nın daha sert tepki vermesini talep etti.

Senato Dış İşleri Komisyonu Başkanı Pier Ferdinando Casini ise, Türkiye’ye kapıların kapatılamayacağını ifade ederek, bugüne kadar bu ülkeye karşı tutumundan dolayı AB’yi eleştirdi.

Casini, Türkiye’nin sürüklendiği durumdan dolayı şimdi Avrupa’nın bir vicdan muhasebesi yapması gerektiğini dile getirerek, "İtalya’nın ve Avrupa’nın kapıları Türkiye’ye kapanmamalı. Bunun yerine diyalog kapılarını açık tutmalıyız, aksi halde ölümcül bir hata yaparız: Türkiye’yi otoriter bir rejime doğru itmek, devasa hasarlara yol açacaktır"diye konuştu.