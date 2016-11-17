Numan Kurtulmuş'tan Avrupa'ya 'vize' resti: Göçmenlerle nasıl baş ediyorsanız edin!

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, vize serbestisi konusunda Avrupa'ya resti çekerek, 'Serbest dolaşım imkanını vermiyorsanız o zaman göçmenlerle nasıl baş ediyorsanız edin' dedi.

Numan Kurtulmuş, AKP Seçim İşleri Başkanlığı tarafından parti genel merkezinde düzenlenen etkinlikte, Konya'dan gelen gazetecilerle bir araya geldi. Kurtulmuş, "Münbiç'ten PYD ya çıkacak ya da çıkartılacaktır. Dolayısıyla Amerikalılar Türkiye'nin bu kararlılığını gördüler, YPG üzerindeki baskılarını artırıyorlar. YPG'den ve Amerikalı yetkililerden yapılan açıklamalarda da çok kısa bir süre içerisinde bütünüyle Münbiç'in boşaltılacağı ve Fırat'ın doğusuna bu unsurun geçeceği tespit ediliyor" dedi.

“Göçmenlerle nasıl baş ediyorsanız edin”



“15 Temmuz'dan sonra Avrupa'dan son derece cılız, beklentilerin gerisinde FETÖ'yü kınayan bir kaç demeç geldiğini” söyleyen Kurtulmuş, Avrupa'nın en üst düzeydeki siyasi yetkililerinin birçoğunun 15 Temmuz gerçeğini görmezden geldiğini ifade etti. Kurtulmuş, şu değerlendirmeleri yaptı:



"Eğer Avrupa Birliği, Türkiye ile dostane ilişkilerini geliştirmek istiyorsa, çok hızlı bir şekilde kararını vermek zorundadır. AB, Türkiye ilişkilerini kuvvetlendirmeyi mi önemsiyor yoksa Türkiye'de bir kaç bin kişiden oluşan FETÖ ya da PKK ile iş birliği yapmayı mı tercih ediyor, kararları kendileri versin. Türkiye, kimsenin müstemlekesi olan bir ülke değildir. Kimsenin, birtakım böyle ihsanlarına muhtaç olan bir ülke hiç değildir. Eğer siz bize mutabakat gereği, serbest dolaşım imkanını vermezseniz, Türkiye de göçmen meselesini kendi topraklarına absorbe edecek, bu kadar yükü yüklenecek bir ülke değildir. O zaman bakın, göçmenlerle nasıl baş ediyorsanız edin."



“Ya çıkacaklar, ya çıkarılacaklar”



Suriye ve Irak'ta yaşananlar ile Fırat Kalkanı Operasyonunu da değerlendiren Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Menbiç operasyonuna ilişkin şunları kaydetti:



"Bütün askeri müzakerelerimizde, diplomatik müzakerelerimizde bu konu gündeme geliyor.Türkiye'nin tavrı çok açıktır. Münbiç'ten PYD ya çıkacak ya da çıkartılacaktır. Dolayısıyla Amerikalılar Türkiye'nin bu kararlılığını gördüler, YPG üzerindeki baskılarını artırıyorlar. YPG'den ve Amerikalı yetkililerden yapılan açıklamalarda da çok kısa bir süre içerisinde bütünüyle Münbiç'in boşaltılacağı ve Fırat'ın doğusuna bu unsurun geçeceği tespit ediliyor."