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Spor

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 9 madalyanın 8'i 'devşirme' sporculardan

Madalya alan Türkiye doğumlu tek sporcu gülle atmada Emel Dereli oldu. Dereli bronz madalya kazandı

10 Temmuz 2016 18:48

Türkiye, Avrupa Atletizm Şampiyonası’na 48 sporcu ile katıldı. Türk Milli Takımı'ndaki sporculardan 16’sı turnuvaya ‘devşirme' olarak katıldı. Alınan 9 madalyadan 8’ini Kenya, Küba, Jamaika ve Azerbaycan kökenli sporcular kazandı.

Kenyalı Yasemin Can (Vivian Jemutai) 5 bin ve 10 bin metrelerde altın madalya kazanırken, Kenyalı Polat Kemboi Arıkan (Paul Kipkosgei Kemboi) 10 bin metrede birinci oldu. 10 bin metrede ikinci sırayı yine Türkiye adına yarışan Kenyalı Ali Kaya (Kiprotich Mukche) aldı.

Türkiye adına yarışan Kenyalı Aras Kaya (Amos Kibitok) 3 bin metre engellide ikinci, Kübalı asıllı Yasmani Copello Escobar 400 metre engellide birinci oldu. Jamaikalı Jack Ali Harvey 100 metrede ikinci oldu, Azeri Ramil Guliyev 200 metrede ikinciliği göğüsledi.

Madalya alan Türkiye doğumlu tek sporcu ise gülle atmada Emel Dereli oldu. Dereli bronz madalya kazandı.

Milli takımdaki diğer yabancılar şöyle:

Tarık Akdağ (Kenya)

Kaan Kigen Özbilen (Kenya)

Meryem Akda (Kenya)

Meryem Erdoğan (Etiyopya)

Sultan Haydar (Etiyopya)

Mert Girmalegese (Etiyopya)

Karin Melis Mey (Güney Afrika)

Emre Zafer Bernes (Jamaika)

Şeref Osmanoğlu (Ukrayna)

 

 

 

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