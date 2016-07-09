T24 LogoT24 Logo
Spor

Pazarcı babanın şampiyon kızı Ayşe Begüm Onbaşı: 15 yaşında 65 madalya, bir dünya birinciliği!

"Emeğimin karşılığını aldım"

09 Temmuz 2016 20:39

Güney Kore’deki Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonası’nda altın madalyaya uzanan 15 yaşındaki Ayşe Begüm Onbaşı, şu ana kadar katıldığı ulusal ve uluslararası şampiyonalarda 65 madalya kazandı. 

17 Haziran'daki şampiyonluğu Türk medyası tarafından üç hafta sonra fark edilen Ayşe Begüm Onbaşı’nın daha önce Akhisarspor’da futbol oynayan babası Serkan Onbaşı ailesinin geçimini pazarda tekstil ürünleri satarak sağlıyor. Anne Seçil Onbaşı ise geçmişte atletizm ve voleybol sporuyla uğraşmış. Sözcü'den Ali Erdoğan'a konuşan Serkan Onbaşı, kızının Akhisar Anadolu Lisesi’nde okuduğunu, antrenmanları ise Manisa’da yaptığını ifade etti. Baba Onbaşı, “Kızımı sabah Manisa’ya bırakır, idman sonrası alıp tekrar Akhisar’a dönerdim. Günde 100 kilometre yol gider gelirdim” dedi. Anne Onbaşı da, "Geçen gün bir fotoğraf istediler. Madalyaları yaydık, sığmadı" ifadesini kullandı. 

Ayşe Begüm Onbaşı, Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda da şampiyonluk istiyor. Turnuvaya katılmak üzere Trabzon'a giden Ayşe Begüm, "Elemeli bir yarışmadayız. Gymnasiade'da hedefim ilk önce finale kalmak ve ondan sonra derece ve birincilik. Ben başarılı olacağıma inanıyorum'' diye konuştu. 

 

"Emeğimin karşılığını aldım"

 

Aerobik ve cimnastiğe 7 yaşında Akhisar'da başlayıp Manisa'da devam ettiğini anlatan Ayşe Begüm, sporun hayatında vazgeçilmez bir yeri olduğunu, spor sayesinde dünyanın dört bir tarafını gezdiğini ve güzel arkadaşlar edindiğini söyledi. Ayşe Begüm, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda kazandığı altın madalya sonrasındaki kendisine gösterilen ilgiye ilişkin şunları söyledi: 

"Çok mutluyum. Arkadaşlarım, ailem, antrenörlerim, beni tanımayan ve benim tanımadığım insanlar herkes beni tebrik etti. Benim için bu gurur vericiydi. Başarıya daha çok motive oldum. Şampiyonaya gitmeden önce başaracağıma inanıyordum ve bekliyordum böyle bir başarıyı. Böylece emeğimin ve çalışmalarımın karşılığını aldım."

 

ETİKETLER

Ayşe Begüm Onbaşıpazarcı babanın kızıdünya şampiyonu15 yaşında65 madalya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24