Pazarcı babanın şampiyon kızı Ayşe Begüm Onbaşı: 15 yaşında 65 madalya, bir dünya birinciliği!

Güney Kore’deki Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonası’nda altın madalyaya uzanan 15 yaşındaki Ayşe Begüm Onbaşı, şu ana kadar katıldığı ulusal ve uluslararası şampiyonalarda 65 madalya kazandı.

17 Haziran'daki şampiyonluğu Türk medyası tarafından üç hafta sonra fark edilen Ayşe Begüm Onbaşı’nın daha önce Akhisarspor’da futbol oynayan babası Serkan Onbaşı ailesinin geçimini pazarda tekstil ürünleri satarak sağlıyor. Anne Seçil Onbaşı ise geçmişte atletizm ve voleybol sporuyla uğraşmış. Sözcü'den Ali Erdoğan'a konuşan Serkan Onbaşı, kızının Akhisar Anadolu Lisesi’nde okuduğunu, antrenmanları ise Manisa’da yaptığını ifade etti. Baba Onbaşı, “Kızımı sabah Manisa’ya bırakır, idman sonrası alıp tekrar Akhisar’a dönerdim. Günde 100 kilometre yol gider gelirdim” dedi. Anne Onbaşı da, "Geçen gün bir fotoğraf istediler. Madalyaları yaydık, sığmadı" ifadesini kullandı.

Ayşe Begüm Onbaşı, Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda da şampiyonluk istiyor. Turnuvaya katılmak üzere Trabzon'a giden Ayşe Begüm, "Elemeli bir yarışmadayız. Gymnasiade'da hedefim ilk önce finale kalmak ve ondan sonra derece ve birincilik. Ben başarılı olacağıma inanıyorum'' diye konuştu.

"Emeğimin karşılığını aldım"

Aerobik ve cimnastiğe 7 yaşında Akhisar'da başlayıp Manisa'da devam ettiğini anlatan Ayşe Begüm, sporun hayatında vazgeçilmez bir yeri olduğunu, spor sayesinde dünyanın dört bir tarafını gezdiğini ve güzel arkadaşlar edindiğini söyledi. Ayşe Begüm, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda kazandığı altın madalya sonrasındaki kendisine gösterilen ilgiye ilişkin şunları söyledi:

"Çok mutluyum. Arkadaşlarım, ailem, antrenörlerim, beni tanımayan ve benim tanımadığım insanlar herkes beni tebrik etti. Benim için bu gurur vericiydi. Başarıya daha çok motive oldum. Şampiyonaya gitmeden önce başaracağıma inanıyordum ve bekliyordum böyle bir başarıyı. Böylece emeğimin ve çalışmalarımın karşılığını aldım."