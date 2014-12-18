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Sağlık

Avrupa Adalet Divanı: Obezler engelli sayılabilir

AB üyesi ülkelerde obezite nedeniyle ayrımcılığı engellemeye yönelik bir yasal düzenleme bulunmuyor

18 Aralık 2014 17:02

Avrupa Adalet Divanı, obezlerin belirli koşullarda "engelli" olarak değerlendirilebileceğine hükmetti. Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek yargı organı olan Divan, obezitenin tek başına bir sakatlık olmadığını ancak obez kişilerin bu nedenle iş göremeyecek duruma gellmeleri halinde engellilerle ilgili yasalarla korunabileceklerini belirtildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, AB üyesi ülkelerde obezite nedeniyle ayrımcılığı engellemeye yönelik bir yasal düzenleme bulunmuyor. Divan'ın kararı ise işverenlerin obez çalışanları işten çıkarabilecekleri anlamına gelmiyor, zira AB yasaları eşit muameleyi şart koşuyor.

 

Çocuk bakıcısından dava

 

Danimarka'da, işine aşırı kilolu olduğu için son verildiğini söyleyen Karsten Kaltoft adlı çocuk bakıcısı ülkesinde dava açmıştı. 160 kilo olan Kaltoft, çocukların ayakkabısını bağlamak için eğilememesi nedeniyle işinden olduğunu ve ayrımcılığa uğradığını söylemişti. Danimarka'daki mahkeme Avrupa Adalet Divanı'dan görüş istemişti. Divan ise Kaltoft'un obez kategorisine girip girmeyeceğine Danimarka mahkemelerinin karar vermesi gerektiğini bildirdi. Kopenhag'daki BBC muhabiri Malcolm Brabant, mahkemenin kararının Avrupa genelinde işverenleri rahatlatacağına dikkat çekiyor.

Brabant, "Avrupa Adalet Divanı, Kaltoft'un lehinde karar verseydi, obez çalışanlara ilave hakların tanınması söz konusu olacaktı" diyor.

 

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