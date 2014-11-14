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Sağlık

Türkiye'de obezite son 12 yılda yüzde 44 arttı

Uzm. Dr. Münir Baybars Türel, Türkiye'de insanların obezite riski altında olduğunu söyledi

14 Kasım 2014 10:44

Kalp ve Aritmi Hastanesi doktoru Uzm. Dr. Münir Baybars Türel, “Yakın zamanda yapılan araştırmalarda obezitenin son 12 yılda yüzde 44 arttığı tespit edildi” dedi.

Bursa'da, Özel Çekirge Kalp ve Aritmi Hastanesi, kuruluşunun 9. yılını kutladı.

Hilton Oteli'nde düzenlenen basın toplantısında, hastanenin gelişmesi ve hedefleri hakkında bilgiler verildi.

Özel Çekirge Kalp ve Aritmi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Nuri Daştan, hastanenin genel yapısı ve işleyişi ile ilgili açıklamalar yaptı. Hastaneyi 2003 yılında kurduklarını hatırlatan Daştan şunları söyledi:

“Bursa’da açık kalp ameliyatlarına olan ihtiyaç olduğunu göz önüne alıp, 9 yıl önce Özel Çekirge Kalp ve Aritmi Hastanesi’ni kurmuştuk. Gelinen noktada talep hızla artarken yer darlığı çekmeye başladık. Bursa'da dünya standartlarına sahip modern bir kalp hastanesi kurmak için hastahanemizin yanında 5 dönümlük arsayı alarak, 24 bin metrekare kapalı alana sahip 120 yataklı yeni bir hastane projesi için çalışmalar başladık.”

Kalp ve Aritmi Hastanesi hekimlerinden Uzm. Dr. Münir Baybars Türel ise, Türkiye'de insanların obezite riski altında olduğunu söyledi. Türel, "Türkiye'de en önemli kalp damar hastalıklarının faktörlerinden bir tanesi de aşırı şişmanlık adı verilen obezitedir. Maalesef şişmanlık hızla artıyor. Sigarayı azaltma konusundaki başarıyı bu konuda gösteremedik. Yakın zamanda yapılan araştırmalarda obezitenin son 12 yılda yüzde 44 arttığı tespit edildi" şeklinde konuştu.

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