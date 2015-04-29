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Dünya

Avrupa Adalet Divanı, homoseksüellerden kan alınmamasını 'uygun' buldu!

Alman Yeşiller Partisi’nin eşcinsel milletvekili Beck, kan ürünlerinin güvenliği konusunda hassasiyetin doğru olduğunu ancak yasağın yumuşatılması gerektiği vurguladı

29 Nisan 2015 23:17

Almanya ve Fransa başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesi, AIDS’in eşcinsel kişilerde daha sık görülmesini gerekçe göstererek, homoseksüel kişilerin kan bağışında bulunmasını yasaklamış durumda. Avrupa Adalet Divanı(AAD), konu ile ilgili Fransa’dan yapılan bir başvuruya ilişkin kararında homoseksüellerin kan bağışında bulunmasını yasaklayan uygulamanın yasalara uygun olduğuna hükmetti. Tartışma yaratan kararın ardından ADD’den yapılan açıklamada “alternatiflerin daha sıkı incelenmesini talep edilerek, cinsel yönelimlerin daha etkili bir sistemle incelenmesi gerektiğin” savunuldu.  

Alman Yeşiller Partisi’nin eşcinsel milletvekili Volker Beck, homoseksüellerin genel olarak dışlanmaması için yasağın yumuşatılması gerektiği vurgulayarak “kan ürünleri ve kan transfüzyonu güvenliği konusunda hiçbir şekilde taviz verilmemesi doğru, ama rizikoların tam olarak belirlenmesi ve güvenlik önlemlerinin ön yargıları körüklememesi gerekmektedir“ dedi.

 

En fazla homoseksüel AİDS’e yakalanıyor

 

Ahmet İncel’in DHA’da yer alan haberine göre, Fransız hükümetinin 2003 ile 2008 yılları arasında yayınladığı istatistiklerde, AIDS’e en sık rastlanılan grup homoseksüeller oldu. Ülkede AIDS görülme sıklığı homoseksüel kişilerde, heteroseksüllere göre 200 kat daha fazla.

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