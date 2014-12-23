Kızılay: Eşcinsellerden kan almıyoruz

Kızılay Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, eşcinsellerin Kızılay’a kan veremediğini ancak alabildiğini söyledi. Afrika’ya gidip gelenlerden de kan almadıklarını söyleyen Akar, "Eşcinseller kan verme konusunda risk grubundadır. AIDS virüsü eşcinsellerde yoğun olarak gözükür" dedi.

Kızılay Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, eşcinsellerin Kızılay’a kan veremediğini ancak alabildiğini söyledi.

Beyaz TV ekranlarında yayımlanan “Uyan Türkiyem”in bu sabahki konuğu Kızılay Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar oldu. Kızılay’la bilgiler veren Akar’a, sunucu Tahir Sarıkaya, “Kan bağışı almadan önce ‘Neden eşcinsel misiniz?’ sorusunu soruyorsunuz” diye sordu.

‘Kimsenin eşcinselliğiyle derdimiz yok’

Akar, şöyle yanıt verdi:

“Biz kanda bir virüs olup olmadığını tahlil ediyoruz. En modern yöntemleri kullanıyoruz. Altyapılarımız yenilendi. Ama ne yaparsanız yapın kan nakillerinde mutlaka bir virüs kapma ihtimali vardır, milyonda bir bile olsa. Bunu azaltmanın bir yolu vardır. Kendisinden şüphe eden kişi bunu deklare eder.”

“Bizim kimsenin eşcinselliğiyle, biseksüelliğiyle, heteroseksüelliğiyle hiç bir derdimiz yok” diyen Ahmet Lütfi Akar şöyle devam etti:

“Yalnız eşcinseller kan verme konusunda risk grubundadır. AIDS virüsü eşcinsellerde yoğun olarak gözükür ve eşcinsel ilişkiyle başkalarına bulaşır veya kan yoluyla bulaşır.”

Afrika’ya gidip gelenlerden de kan almıyoruz

Akar, “Bir kişi kan verme aracınıza, kan vermeye gitti diyelim. Yazmazsa ne olacak?” sorusu üzerine “Yazmazsa yapacak hiçbir şeyimiz yok. O analizlerde çıkar. Eşcinsel diye kanında bir şey çıkacak diye yok” diye konuştu.

Akar, “Tepki alıyor musunuz?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Bu bilimsel bir gerçeklilik olduğu için eşcinsellerden şu ana kadar bir tepkiyle karşılaşmadık. Afrika’ya gidip gelenlerden de kan almıyoruz. Bu insani bir durum. Çünkü sizden aldığımız bir ünite kanı 3 kişiye veriyoruz. 3 kişiye şifa oluyor. Geçmişte, başımıza gelen hadiselerde maalesef kanı veren kişilerde bu tür durumları tespit ettik. Biseksüellik, eşcinsellik tespit ettik.”