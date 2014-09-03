Avcılar'da üst geçit çöktü, 1 kişi hayatını kaybetti!

İstanbul Avcılar'da E-5 üzerinde bir yakıt tankerinin çarptığı üst geçit çöktü, çok sayıda kişi yaralandı. Köprünün altında kalan 2 kişi hayatını kaybettiği öne sürülürken İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok 1 kişinin öldüğünü 4 kişinin yaralandığını açıkladı. Avcılar-Topkapı yolu ulaşıma kapandı.

Yakıt tankerinden kimyasal madde sızıntısı olması ve yangın çıkma ihtimaline karşı güvenlik önlemleri alındı.

Görgü tanıklarına göre kazanın sabah saat 09:55 sularında meydana geldiği söylendi. Olayın ardından trafik felç oldu. Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi.

Görgü tanıkları

Kazanın meydana geldiği yerin yakında çalışan Kadriye Kavak, "Gürültüye koştum. Çarptıktan sonra araçlar ve insanlar vardı. Minibüs şoförü kanlar içindeydi. Polis, ambulanslar ulaştı buraya. Avcılar'a girdikten sonra camiden sonra 1. durak. İGS Köprüsü. Olay yerinde yaralılar var" dedi.

Bir başka görgü tanığı Cenk Karadan da, "Dorsesi açık likit beton mikseri çarptı üst geçide. Yaralanan iki kişi köprünün üzerindeymiş o sırada. Bir kamyonet ve kapalı kasa bir minibüs de köprünün altındaydı. Minibüste 2 kişi vardı, görebildiğimiz kadarıyla. Önde koltuğu var minibüsün, arkada koltuğu yok. Maalesef köprü tam üzerlerine düştü. Köprünün üzerindeki iki kişi de köprünün kuzey kısmına, Büyükçekmece istikametine düşmüştü. 2 erkek.." diye konuştu.

'Arama-kurtarma faaliyeti bitti'

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, çökme sonrası bir açıklama yaparak, "Olay yerinde artık arama-kurtarma faaliyeti yok, enkaz kaldırma aşamasına geçildi" dedi.

Tankerde nkimyasal madde sızıntısı

Yakıt tankerinden kimyasal madde sızıntısı olması ve yangın çıkma ihtimaline karşı güvenlik önlemleri alındı.

Trafik durumu

- Avcılar - Topkapı ulaşama kapandı

-TEM'de Esenyurt'tan Mahmutbey'e kadar yoğun.

- Levent bağlantı yolunda trafik başlıyor.

- Halkalı ‘da bir yoğunluk yok.

4 yıl önce de yaşanmıştı

Dört yıl kadar önce İstanbul Beylikdüzü'nde de benzer bir kaza yaşanmıştı. Damberi açık giden araç, insanların kullandığı üst geçide çarpmış ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

TANKERDE SIZINTI OLDU

Hasar meydana gelen yakıt tankerinde sızıntı meydana geldi. Polis ekipleri kalabalığı güvenli bir uzaklığa doğru dağıtırken, itfaiye ekipleri önlem olarak yola köpük sıktı. Bu arada köprünün düşen parçası vinç ile yükseltilerek altındaki minibüs geri çekildi. Olay yeri inceleme ekipleri minibüs içinde bulunan cesedin çıkarılması sırasında etrafa bez paravan çekti. İtfaiye ekipleri de minibüs içinde ezilerek can veren kişinin cesedini çıkardı. Ceset adli tıp aracı ile götürüldü.

İtfaiye ile polis yan yoldaki üst geçidin bağlantı noktalarının da yıkılma ihtimali üzerine önlemler aldı.

Emniyet Müdürü Selami Altınok, Avcılar'da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Altınok, 1 kişinin öldüğünü, 1'i ağır 4 kişinin de yaraladığını söyledi.

'Kasası açık ilerliyordu'

İstanbul Valiliği, kaza ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklama şu şekilde:

"Saat 10.00 sıralarında Avcılar E-5 karayolu üzerinde bir alışveriş merkezi yakınında Küçükçekmece istikametinden Edirne istikameti yönüne giden 34 GF 8828 plakalı sıvı madde taşıyan bir yük kamyonun kasasının açık şekilde trafikte seyretmesi esnasında, yaya üst geçidine çarpması sonucu 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımız ise yaralanmıştır."

İETT açıklama yaptı

Kaza ile ilgili İETT’den yapılan açıklamada, "Üst geçidin çökmesi sonucu Söğütlüçeşme- Avcılar arasındaki metrobüs seferleri devam ederken, Beylikdüzü- Avcılar arasındaki seferler ise çift yönlü olarak geçici bir süre için iptal edildi. Yolun açılmasının ardından seferler olağan şekilde devam edecek. Kaza sonucu metrobüs araçlarında herhangi bir hasar, metrobüs yolcularında da bir yaralanma meydana gelmedi" denildi.

Ekipler trafiğin açılması için çalıştı. Kaza sonrası yaşanan trafik yoğunluğu TEM'de Esenyurt'tan Mahmutbey'e kadar uzandı. Yoğunluk Levent bağlantı yolunda başladı. Topkapı yönünden gelen metrobüsler kaza sonrası Avcılar'a kadar yolcu taşıyabiliyor. Trafik diğer taraftan Haramidere ve Küçükçekmece sapaklarına kadar durdu. Saat 11.00’den sonra E-5 tamamen kapandı. Trafik Avcılar içine ve sahil yoluna verildi" denildi.

Metrobüs şoförü faciayı önledi

Başka bir metrobüste bulunan bir yolcu da “Metrobüs sürücüsü çökmeyi son anda görerek durdu. Böylece bir faciayı önledi. Aksi halde biz o çöken köprünün altında kalacaktık. Mutlaka ölen çok olurdu” dedi.

Tanker şoförü gözaltına alındı

1 kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şoför Ekrem Cebeci polis tarafından gözaltına alındı. Kazayı küçük sıyrıklarla atlatan Ekrem Cebeci, sağlık kontrolünün ardından Avcılar Ilgız Aykutlu Polis Merkezi’ne getirildi. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Ekrem Cebeci’nin ifadesi alındıktan sonra adliye sevk edileceği belirtildi.