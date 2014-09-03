‘Metrobüs 5 metre ileride olsaydı, çöken üst geçidin altında kalacaktı’

İstanbul Avcılar’da E-5 karayolu üzerinde bir kimyasal madde taşıyan bir tankerin çarptığı üst geçit çöktü. Çöken üst geçidin altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti. Eğer metrobüs 5 metre daha ileride olsaydı, üst geçit metrobüsün üzerine çökecekti. Metrobüsteki yüzlerce kişi ölümden dönmüş oldu. Metrobüs seferleri iptal edildi.

‘Metrobüsün 5 metre ilerisinde oldu’

Hürrieyt'te yer alan habere göre, olay yerinden aktaran bir görgü tanığı "Olayı önce büyük bir gürültüyle duyduk. Metrobüsün 5 metre ilerisinde oldu. Elimiz ayağımız titriyor. Metrobüsün üzerine düşseydi çok daha büyük felaket olacaktı. Köprü resmen yok oldu. 1,5 sene önce bu köprüde yine böyle bir kaza olmuştu ama yıkılmamıştı. Yangın çıkacak bir durum olmadı. Sıkışık bir trafikte olsa felaket olurdu" dedi.

Herkes 112'yi aramaya başladı

Avcılar E-5’te bir yakıt tankerinin çarptığı üst geçit çöktü. Çöken üst geçidin altında 3 kişinin kaldığı belirtildi. Yol kapanırken olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. O sırada metrobüse binmek için durağa giden üniversite öğrencisi Tolga İlhan olay yerini görüntüledi. Tolga İlhan yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Metrobüs durdu. Herkes indi. Bir kaza olduğunu tahmin ettim. Hemen yakındaki kalabalığa koştum.E-5 üzerindeki yaya köprüsü olduğu gibi yolun üzerine çökmüştü. Yakıt tankerinin hemen arkasında kanlar içinde biri vardı. Hemen fotoğraf çekmeye başladım. Bu arada metrobüsten inenler ve çevreden geçenler yardıma koştu.Herkes telefonlarla 112 ’yi aramaya başladı. ortalık adeta savaş yerine dönmüştü."

Dört yıl kadar önce İstanbul Beylikdüzü'nde de benzer bir kaza yaşanmıştı. Tamberi açık giden araç, insanların kullandığı üst geçide çarpmış ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açmıştı.