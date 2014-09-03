T24 LogoT24 Logo
Gündem

Üst geçidi yıkan kamyonun şoförü, 'kumanda bozuktu, damperi indiremedim' dedi

Üst geçide çarpan glikoz tankerinin sürücüsü olaydan yara almadan kurtulurken, kazanın ardından büyük şok yaşadığı görüldü

03 Eylül 2014 16:19

İstanbul'un Avcılar ilçesinde E-5 karayolu üzerinde bulunan bir üst geçit, bir yakıt tankerinin çarpması sonucu çöktü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Şoka giren tanker şoförünün, “Kumanda bozuktu, damperi indiremedim” dediği öğrenildi.

Üst geçide çarpan glikoz tankerinin sürücüsü olaydan yara almadan kurtulurken, kazanın ardından büyük şok yaşadığı görüldü. Bir görgü tanığı, kaza yerinde polise ilk ifadesini veren şoförün, “Elim düğmedeydi ama damperi indiremedim” dediğini söyledi.

 

Metrobüs Avcılar'a kadar çalışıyor

 

Bu arada Söğütlüçeşme-Avcılar arasındaki metrobüs seferleri devam ederken, Beylikdüzü-Avcılar arasındaki seferler ise çift yönlü olarak geçici bir süre için iptal edildi. Yolun açılmasının ardından seferler yeniden başlayacak.

 

ETİKETLER

avcılarkamyonüst geçitkazafaciaölümglikozhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24