Üst geçidi yıkan kamyonun şoförü, 'kumanda bozuktu, damperi indiremedim' dedi

İstanbul'un Avcılar ilçesinde E-5 karayolu üzerinde bulunan bir üst geçit, bir yakıt tankerinin çarpması sonucu çöktü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Şoka giren tanker şoförünün, “Kumanda bozuktu, damperi indiremedim” dediği öğrenildi.

Üst geçide çarpan glikoz tankerinin sürücüsü olaydan yara almadan kurtulurken, kazanın ardından büyük şok yaşadığı görüldü. Bir görgü tanığı, kaza yerinde polise ilk ifadesini veren şoförün, “Elim düğmedeydi ama damperi indiremedim” dediğini söyledi.

Metrobüs Avcılar'a kadar çalışıyor

Bu arada Söğütlüçeşme-Avcılar arasındaki metrobüs seferleri devam ederken, Beylikdüzü-Avcılar arasındaki seferler ise çift yönlü olarak geçici bir süre için iptal edildi. Yolun açılmasının ardından seferler yeniden başlayacak.