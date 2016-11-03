Avcılar Belediye Başkanı'nın makam aracına silahlı saldırı!

İstanbul’un Avcılar ilçesinin CHP’li belediye başkanı Handan Toprak'ın makam aracı silahlı saldırıya uğradı. Belediye, saldırı esnasında arabada kimsenin olmadığını belirtti.

​Avcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli'nin saat 19.30 sıralarında ikamet ettiği sitenin yönetimi ile görüşürken park halindeki makam aracının ön camından şoför mahalline kurşun isabet ettiği ve camı delerek aracın içine düştüğü belirtilerek, "Şoför dahil herkes inmiş olduğundan herhangi bir kimseye isabet etmemiş, yaralanan olmamıştır. Emniyet Müdürlüğünce araştırma yapılmaktadır" denildi.



İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edilirken soruşturma ve araştırmaya başlandı. Benli, "Aracın içinden şoför dahil hepimiz inmiş olduğumuzdan herhangi bir kimseye isabet etmemiş ve yaralanan olmamıştır. Konu ile ilgili Emniyet Müdürlüğü’nce araştırma yapılmaktadır" dedi.





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