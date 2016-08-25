Artvin'de Kılıçdaroğlu'nun konvoyundaki askeri araca saldırı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna yönelik Artvin'in Şavşat ilçesinden Ardanuç ilçesine gittiği sırada saldırı girişimi yapıldı. Kılıçdaroğlu'nu korumakla görevli jandarma aracına ateş açılması sonucu çatışma çıktı. Çatışmada başından vurulan bir er hayatını kaybederken iki astsubay hafif yaralandı.

Bir askerin roketli saldırganı fark etmesi sonucu jandarmalar saldırganlara ateş açtı ve çatışma çıktı. Yaklaşık 300 metre geriden gelen konvoy durduruldu, Kılıçdaroğlu güvenli bölgeye götürüldü. NTV canlı yayınına bağlanan CHP lideri, "Şu anda güvenli bölgedeyiz, çatışmalar devam ediyor. Bölgede çatışan erlerimiz var inşallah onlara bir şey olmaz. Ben iyi durumdayım, çatışma bölgesinden çıktık. Kara Yolları'nın bulunduğu binadayız, inşallah çatışma bölgesinde can kaybı olmaz" diye konuştu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak bilgi aldı.

"Ön tarafta yaralılar olduğu belirtiliyor"

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, "Kemal Kılıçdaroğlu konvoyun önünden sık sık silah sesleri duyduk. Ön tarafta yaralılar olduğu belirtiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun durumunun iyi olduğu belirtiliyor" açıklaması yaptı.

Danışmandan "Saldırı değil,

çatışma" açıklaması

Bu arada Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından biri saldırı olmadığını güzergâhta konvoyun geçişi sırasında çatışma çıktığını ifade etti.

"Ormanlık alandan kendisine ateş açılmış"

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, saldırıya ilişkin şunları söyledi:

"Genel başkanımızın bugün Artvin'de belediye açma töreni ve vatandaşlarla buluşması vardı. Ormanlık alandan kendisine ateş açılmış. Korumalar karşılık vermiş. Genel başkanı güvenli bir bölgeye almışlar ama çatışma devam ediyormuş. Yaralı yok. Biz de şu anda sinyal kesiciler kullanıldığından ulaşmakta güçlük çekiyoruz. Önemli olan herhangi bir üzücü olay yaşanmaması ama vahim bir tabloyu ortaya koyuyor."

Bölge muhabiri: Bir asker yaralandı

NTV canlı yayınına bağlanarak bölgeden bilgi veren muhabir, "5 bin kişilik grup Kılıçdaroğlu’nu bekliyor. 1 askerin yaralandığı, grubun, konvoyun Şavşat’a geri döndüğü söyleniyor. Konvoydan önce jandarmayla sıcak temas kuran bir grup var. Orada bir yaralanma var. Konvoy 3-4 kilometre ötede bekletiliyor" diye konuştu.

CHP'li Özel: Şoförün yaralandığı söyleniyor

"Ben konvoyda değildim. Artvin Valisi ile görüştük. Şimdi, bugün genel başkanın konvoyu için sayın vali, Kılıçdaroğlu'nun beraberine toplam 9 tane öncü tim verdiğini, en önde giden aracın bir mevzi tespit ettiğini, oraya doğru araç mevzini döndürdüğünde ateş açıldığını, şoförün yaralandığını, Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini öğrendik. Ormanlık alandaki mevzinin ateş altına alındığını, şu an çatışma olmadığını, ormanlık alandan uzaklaştığını öğrendi. Bu araç genel başkanın 150 metre ötesindeydi. Çıkan çatışmada bir askerin yaralandığını ifade etti sayın vali, genel başkanın iyi olduğunu, güvenli bölgede olduğunu aktardı.

Genel olarak hem 15 Temmuz'dan önceki hem sonraki dönemde sayın genel başkanımıza ve CHP'ye karşı saldırı, suikastla ilgili dikkatli olunması gerektiği söylenmişti. Genel Başkanın koruma sayısı önce 9'dan 11'e daha sonra 21'e yükseldi. Ancak bugüne özel bir uyarı yapılmadı. Görünün o ki, vali "Biz olabilecek en üst düzey güvenlik önlemi almıştık, yol güvenliğine bakıyorduk" dedi. Alınan bu tedbirin de işe yaradığı görülüyor. Bendeki bilgiler bu kadar. Bütün bilgileri, orada bulunan arkadaşlarımızı, sayın genel başkana eşlik eden Artvin’deki CHP’lilerin bilgileri birleştirildiğinde. Konvoya yönelik ağır makineli silah ve roketatarlar suikast girişimi olduğu, karşılıklı çatışma başladığı ve sayın genel başkanın birkaç yüz metre mesafedeyken konvoyun durduğu, konvoyu koruyanların isabet aldığını anlıyoruz."

Başbakan: Alçak bir saldırı

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bulunduğu konvoyun Artvin’de saldırıya uğramasına ilişkin olarak “Saldırı ülkemizin demokratik istikrarına yapıldı” dedi. Yıldırım, “Terör örgütlerinin hesapları boşa çıkacak. Birliğimize pusu kuranlar müstehak oldukları cezayı alacak” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Allah'ın verdiği bir canımız var...

Kılıçdaroğlu, saldırıdan sonra Twitter'dan paylaştığı mesajda "Allah’ın verdiği bir canımız var, o da bu memleket, bu ülke, bu millet için feda olsun!" dedi.