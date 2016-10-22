CHP’li Eren Erdem: Bulunduğumuz binaya taşlı sopalı saldırı düzenlendi!

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, İstanbul Bağcılar'da katıldığı panele taşlı sopalı saldırı düzenlendiğini söyledi. Erdem, Periscope yayınında “Bulunduğumuz bina kuşatılmış durumda. Dışarıdan içeri girmeye çalışan bir grup var. Kendisine Ülkü Ocakları diyen bir grup. Yaptığım açıklama nedeniyle binaya taşlarla sopalarla giriş yapmaya çalıştılar. Bunları buraya gönderenleri biliyoruz. Provake ettiler panelimizi. Camlar çerçeveler inmiş durumda. İçeriye taş atıyorlar" dedi.

CHP'li Eren Erdem'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, 'adınızı Hükümet Bahçeli yapın' demesi üzerine Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’dan tehdit geldi. Yıldırım, sosyal medya hesabında "İstanbul sokaklarında dolaşma. Olmayan yüzünü değiştirmek zorunda kalmayalım…” yazmıştı.

CHP'li Gürsel Tekin, olayın sakinleştiğini söylerken "MHP İl Başkanı araya girerek durumu düzeltti" dedi.

Başkanlık karşıtı bir panelde konuşmacıyım, panele "tekbir getirerek" saldırı gerçekleştirildi. Binaya 200-300 kişilik bir terörist saldırdı — Eren Erdem (@erenerdemnet) 21 Ekim 2016

Emniyet olay yerine geldi.Bu saldırının sorumluları Osmanlı ve Ülkü ocaklarıdır. Başkanlığa karşı duruşumuz nedeniyle bu saldırı gerçekleşti — Eren Erdem (@erenerdemnet) 21 Ekim 2016

Şu an ortalık yatışıyor. 200-300 kişilik provokatör grup, binaya saldırdı. Sebep: "Başkanlık sistemi."Gelin öldürün! Cumhuriyet için ölürüm! — Eren Erdem (@erenerdemnet) 21 Ekim 2016