CHP’li Eren Erdem: Bulunduğumuz binaya taşlı sopalı saldırı düzenlendi!

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, İstanbul Bağcılar'da katıldığı panele taşlı sopalı saldırı düzenlendiğini söyledi. Erdem, Periscope yayınında “Bulunduğumuz bina kuşatılmış durumda. Dışarıdan içeri girmeye çalışan bir grup var. Kendisine Ülkü Ocakları diyen bir grup. Yaptığım açıklama nedeniyle binaya taşlarla sopalarla giriş yapmaya çalıştılar. Bunları buraya gönderenleri biliyoruz. Provake ettiler panelimizi. Camlar çerçeveler inmiş durumda. İçeriye taş atıyorlar" dedi.
CHP'li Eren Erdem'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, 'adınızı Hükümet Bahçeli yapın' demesi üzerine Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’dan tehdit geldi. Yıldırım, sosyal medya hesabında "İstanbul sokaklarında dolaşma. Olmayan yüzünü değiştirmek zorunda kalmayalım…” yazmıştı.
CHP'li Gürsel Tekin, olayın sakinleştiğini söylerken "MHP İl Başkanı araya girerek durumu düzeltti" dedi.