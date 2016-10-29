CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'a silahlı saldırı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın'da silahlı saldırıya uğradı. Tezcan ayağından yaralandı. Saldırının hemen ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde tedavi altına alınan Tezcan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Tezcan'a silahlı saldırıda bulunan Alparslan Sargın, Kuşadası'nda yakalandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yarın Aydın'a gideceği öğrenildi.CHP MYK Üyesi Seyit Torun, saldırganın "PKK'lılarla işbirliği yapanları yaşatmayacağız!" diye bağırarak silahını Bülent Tezcan'a doğrulttuğunu ifade etti.

NTV canlı yayınına bağlanan Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, saldırganın kimliğinin tespit edildiğini belirterek "Saldırganlar tespit edildi. Yakalanması için çalışmalar sürüyor. Saldırıyı bir kişi gerçekleştiriyor ancak yanında bir arkadaşı var. Sayın milletvekiline bir el ateş ediliyor. Tezcan'ın hayati tehlikesi yok" ifadesini kullandı.

"Saldırgan siyasi slogan attı" iddiası

CHP'li Bülent Tezcan'a saldırı, bugün akşam saatlerinde CHP Aydın İl Başkanlığı karşısında meydana geldi. Tezcan, Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir sergiye katıldıktan sonra partililerle birlikte yemek için bir restorana geçti. Yemek sırasında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, silahını çekip tabancayla Tezcan'a ateş etti. NTV muhabiri Merih Ak saldırı anını şöyle anlattı:

Saldırı saat 19 sıralarında meydana geldi. 40-50 kişilik grup yemek yerken saldırgan ortaya çıktı. Bize gelen bilgilere göre saldırgan siyasi sloganlar atararak silahını ateşledi ve olay yerinden kaçtı. Bülent Tezcan daha sonra gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

CHP'den saldırıyşla ilgili açıklama

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Habertürk Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "İnternetten gördüm. Aydın'a doğru yola çıktım. Aydın'a varmış değilim. Restoranda silahlı saldırganın birkaç el ateş ettiğini ve ayağının üst kısmından yaralandığını duyduk. Kendisini de aradım telefonlarına ulaşılamıyor. Hastaneye kaldırıldığını duydum. Hayati tehlikesinin olmadığını öğrendik. Saldırganla ilgili bir bilgim yok.

Silahlı saldırı uyarıları geliyordu. Sayın Genel Başkanımıza suikast girişimi olduktan sonra hepimiz bekliyoruz. Birkaç saat içinde net bir bilgi alırız sizlere açıklayıcı bilgi veririz. Bir tek ricamız var, bu saldırıyla ilgili ne duyulursa duyulsun partiden yapılacak açıklamaların beklenmesi lazım. Gençlerimize ve üyelerimize saldırıyla ilgili ne duyarlarda duysunlar bir tepkisellik içinde olunmaması gerekiyor. Belli ki Türkiye'yi karıştırmak istiyorlar. CHP hukuk içerisinde kalarak hesap soracaktır. Böyle anlarda duygusallık ortaya çıkıyor. Gençlik kollarımız rahatsız bu durumdan." ifadesini kullandı.

CHP'li Torun: Tezcan, PKK'lılarla işbirliği yapanları yaşatmayacağız' denilerek vuruldu

CHP MYK Üyesi ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'un BirGün'e yaptığı açıklamada, Tezcan'ın Aydın'da bir restoranda silahlı saldırıya uğradığını ve saldırganın "PKK'lılarla işbirliği yapanları yaşatmayacağız!" diye bağırarak silahını Bülent Tezcan'a doğrulttuğunu ifade etti.

Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun telefonu

Başbakan Binali Yıldırım, Tecan'ın uğradığı saldırı ile ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti.

"Verilmiş sadakası varmış"



Adnan Mendere Üniversitesi Rektörü Cavit Bircan, Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada, "Verilmiş sadakası varmış. Gerekli müdahaleleri yaptık. Şu anda tedavisi devam ediyor. Bilinci açık. Kurşundan sonra ne kadar olabilirse o kadar sağlıklı" dedi.