ATV'deki dizinin kadrosundan çıkarılan Füsun Demirel'in rol aldığı sahneler yeniden çekildi

Sosyal medyada maruz kaldığı saldırıdan sonra rol aldığı diziden çıkarılan Füsun Demirel'in 'Aile İşi'ndeki sahneleri, başka bir oyuncuyla yeniden çekildi...

Cumhuriyet gazetesinde yer alan söyleşisinde "Gerilla rolünü oynamak isterdim" sözlerini kullandığı için sosyal medyada lince uğrayan Füsun Demirel 'in kadrosundan çıkartıldığı TV dizisi ' Aile İşi ' yeniden çekiliyor. Demirel, verdiği söyleşinin ardından sosyal medya üzerinden yoğun bir saldırıya maruz kalmış, hemen ardından ATV 'de yayımlanan ve rol aldığı 'Aile İşi' dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Dizinin Füsun Demirel'in olduğu bölümleri, başka bir oyuncuyla yeniden çekildi. Başrollerini Ufuk Özkan, Pelin Akil, Hasibe Eren, Can Bonomo gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek.

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