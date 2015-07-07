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Spor

Atletico Madrid'den Arda'ya: Unutulmaz bir 4 yıl yaşadık, elveda sihirbaz

28 yaşındaki Arda Turan, 41 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Barcelona’ya transfer oldu

07 Temmuz 2015 10:58

İspanyol devi Barcelona'ya transfer olan Arda Turan'ın ardından 4 yıldır top koşturduğu eski kulübü Atletico Madrid'den veda mesajı yayımlandı. Duygusal mesajda, "Unutulmayacak 4 yıl yaşadık. Elveda sihirbaz.. Teşekkürler Arda" ifadeleri kullanıldı.

Atletico Madrid Kulübü, Barcelona 'ya transfer olan milli futbolcusu Arda Turan için veda mesajı yayımladı.

İspanyol kulüpten yapılan açıklamada, "Unutulmayacak 4 yıl yaşadık. Elveda sihirbaz.. Teşekkürler Arda" ifadeleri kullanıldı.

28 yaşındaki Arda Turan, 41 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Barcelona’ya transfer olmuştu.

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