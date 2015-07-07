Arda'nın transferinde ilginç madde

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, milli futbolcu Arda Turan'ı transfer ettiğini resmen açıkladı.

İspanya'nın güçlü temsilcisi Barcelona, milli futbolcu Arda Turan ile 5 yıllık sözleşme imzaladıklarını "Hoşgeldin Arda" başlığıyla açıkladı.

Barcelona'dan yapılan açıklamada, 41 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Arda'nın kulübü Atletico Madrid ile anlaşma sağlandığı bildirildi. Barcelona, Arda'nın transferini, "Hoşgeldin Arda" ifadeleriyle açıkladı.

Anlaşmada ilginç madde

Barcelona yönetiminin bugün 10 üyesiyle birlikte kulüp binasında Ramon Adell başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda Arda Turan transferine onay çıktı. Yaklaşık 2 saatten fazla süren toplantı sonrası yapılan duyuruda Arda'nın transferi 18 Temmuz tarihinde yapılacak başkanlık seçimini beklemeden transfer edilmesi kararına varıldığı belirtildi. Yapılan duyuruda ilginç bir madde de yer aldı. Buna göre 18 Temmuz tarihinde Barcelona kulübüne başkanlık edecek kişinin onayının da alınması şartı getirildi ve onaylanmaması halinde Barcelona'nın 20 temmuz tarihine kadar Arda'yı tekrar Atletico de Madrid'e satılması hakkı tanındı.

Arda'nın transferine başkan adaylarından üçü onay verirken biri ise gerek olmadığını düşünüyordu. Barcelona başkanı iken yaklaşan seçimler nedeni ile görevinden istifa eden Josep Maria Bartomeu Arda'nın teknik direktör Luis Enrique'nin isteği üzerine transfer edilmesini istemiş ve bu operasyonun hemen yapılmasını talep etmişti. Yarışa katılan diğer üç başkan adayı ise yönetime başkanı olmayan bir kurumun Arda Turan transferine onay vermesi halinde bunun geçerliliğinin olmayacağını savunmuştu.

İki kulüp arasında varılan anlaşma gereği Barcelona, Atletico Madrid'e 34 milyon Euro ödeyecek. Artı gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın çeyrek ya da yarı finale yükselmesi, lig şampiyonluğunu kazanması durumunda da Arda Turan için 7 milyon Euro daha verilecek. Böylece milli futbolcumuzun Atletico Madrid'deki serbest kalma bedeli olan 41 milyon Euro'ya ulaşılmış olacak. Arda Turan Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.