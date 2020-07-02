Atina'dan Ankara'ya Ayasofya çağrısı: Çok büyük bir duygusal çatlak yaratır

Ayasofya Müzesi’nin camiye dönüştürülmesine ilişkin tartışmada Yunanistan’dan yeni bir açıklama geldi. Yunanistan hükümeti sözcüsü Stelios Petsas, “Ayasofya dünya mirası olan bir anıttır” dedi. Petsas, Türkiye yönetiminin bu hususu dikkate alarak bu anıtın müze statüsünü koruyacağı umudunu dile getirdi.

Bir basın brifinginde konuşan Petsas, “Bu konuda çok şey söyledik. Bu, Yunan-Türk ilişkileriyle ilgili bir sorun değil, küresel bir sorun. Ayasofya dünya mirası olan bir anıttır. Birçok ülke -ki bu durum ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasıyla zirve noktasına ulaştı- tam da bu noktanın altını çizerek Türkiye’yi, dünya çapındaki Hıristiyanlar ile kendisi arasında devasa bir duygusal çatlağa yol açacak adımlar atmamaya çağırdı” dedi.