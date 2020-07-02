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Fransa'dan Ayasofya açıklaması: Herkese açık olarak kalmasını isteriz

02 Temmuz 2020 20:12

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye Ayasofya'nın herkese açık olarak kalması çağrısında bulundu.

Cami olarak tekrar hizmete açılması ya da müze olarak kalması konusunda tartışmaların yaşandığı Ayasofya ile ilgili Danıştay'ın kararı beklenirken, Fransa 'müze olarak kalması' çağrısında bulundu.

Reuters'ın haberine göre, Fransız Dışişleri Bakanlığı, “Çeşitlilik ve hoşgörü sembolü olan Ayasofya’nın herkese açık olarak kalmasını isteriz" açıklaması yaptı.

Danıştay'da dava görüldü

Bugün Danıştay’da, Ayasofya’nın müzeye çevrilmesine dair 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı altındaki Mustafa Kemal Atatürk imzasının sahte olduğu iddiasıyla ve kararın iptali istemiyle açılan dava görüldü.

Kararını 15 gün içinde açıklayacak olan Danıştay'ın bu Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi, Ayasofya’nın camiye çevrilmesinin yolunu açabilir.

Türkiye’de muhalefetin yanı sıra Hristiyan ülkeler ve liderler de Ayasofya’nın müze statüsünün korunmasını talep ediyor.

TIKLAYIN - Danıştay, Ayasofya başvurusunu yarım saat süren duruşmada görüştü

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