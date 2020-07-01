ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye Ayasofya çağrısı: Müze olarak kalmalı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'ye Ayasofya'nın müze olarak kalması çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri'nden yapılan açıklamada "Ayasofya’nın müze olarak kalması için Türk yetkililerle irtibata geçtik" denilirken, "Türkiye'yi, Ayasofya'nın bir müze olarak kalmasına, Türkiye Cumhuriyeti'ne katkıda bulunan farklı inanç ve tarihe saygı göstermeye ve bunun herkes için erişilebilir kalmasını sağlamasına çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, "ABD Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesini, olağanüstü bir yapının geçmiş mirasının hafifletilmesi olarak görüyor. Dini ve kültürel alanların korunması da dahil olmak üzere, çeşitli konularda Türkiye hükümeti ile birlikte çalışmaya devam etmek istiyoruz" denildi.

Yarın Danıştay’da, Ayasofya’nın müzeye çevrilmesine dair 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı altındaki Mustafa Kemal Atatürk imzasının sahte olduğu iddiasıyla ve kararın iptali istemiyle açılan dava karara bağlanacak.

Danıştay’ın bu Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi, Ayasofya’nın camiye çevrilmesinin yolunu açabilir.

Türkiye’de muhalefetin yanı sıra Hristiyan ülkeler ve liderler de Ayasofya’nın müze statüsünün korunmasını talep ediyor.

AKP'li Kurtulmuş: Ayasofya’nın statüsüne dair karar verme yetkisi sadece Türkiye’nin elinde

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ayasofya’nın statüsüne dair karar verme yetkisinin sadece Türkiye’nin elinde olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından Ayasofya’nın statüsüne dair tartışmalara ilişkin paylaşımda bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin egemenliğiyle ilgili bir konu olan Ayasofya’nın statüsüne dair karar verme yetkisi sadece Türkiye’nin elindedir. Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur.”