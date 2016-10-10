T24 LogoT24 Logo
Magazin

Atilla Taş cezaevinde evlendi

Atilla Taş, 3 Eylül'den beri Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor

10 Ekim 2016 20:23

15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan operasyonlar kapsamında Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Atilla Taş, Meltem Güler ile evlendi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Attilla Taş’ın , bugün saat 14.30’da Meltem Güler ile Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nda hayatını birleştirdiği öğrenildi. 

Bugün evlenen Atilla Taş, 3 Eylül 2016 tarihinde çıkarıldığı mahkemece, “FETÖ örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek” gerekçesi ile tutuklanarak Silivri Ceza İnfaz Kurumu’na konulmuştu.

ETİKETLER

atilla taşevlendi

İlgili Haberler

Atilla Taş: Bana gazetenin magazin ağırlıklı olacağı söylendi, bilseydim selam dahi vermezdim

Taş, 'örgüt hiyerarşisine dahil olmaksızın örgüte bilerek yardım ettiği' iddiasıyla tutuklandı

Atilla Taş cezaevinden mesaj yolladı

“Alnım açık başım dik vicdanım rahat çünkü suçsuzum!"

Atilla Taş: Kendimi vururum!

Veli Ağbaba, 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklanan Atilla Taş ile gazeteci Murat Aksoy'u ziyaret etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24