Atilla Taş cezaevinde evlendi

15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan operasyonlar kapsamında Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Atilla Taş, Meltem Güler ile evlendi.
Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Attilla Taş’ın , bugün saat 14.30’da Meltem Güler ile Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nda hayatını birleştirdiği öğrenildi.
Bugün evlenen Atilla Taş, 3 Eylül 2016 tarihinde çıkarıldığı mahkemece, “FETÖ örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek” gerekçesi ile tutuklanarak Silivri Ceza İnfaz Kurumu’na konulmuştu.