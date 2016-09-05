Atilla Taş: Kendimi vururum!

CHP'li Veli Ağbaba, 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Murat Aksoy ve şarkıcı Atilla Taş ile görüştü. Taş'ın "Benim ülkeye en ufak bir ihanetimi göstersinler, işi savcıya polise bırakmam, kendimi vururum" dediği öğrenildi.

17/25 Aralık sürecinde yaptığı eleştirilerle dikkat çeken şarkıcı Atilla Taş ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı gazeteci Murat Aksoy FETÖ operasyonu kapsamında tutuklandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Cezaevleri Komisyonu Sözcüsü Veli Ağbaba, Silivri Kapalı Cezaevi'ne yaptığı ziyarette Atilla Taş ve Murat Aksoy ile görüştü.

“Atatürkçü diye suçlasalar anlayabilirdim”

“Örgüt hiyerarşisine dahil olmaksızın, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçlaması ile tutuklanan Taş, “Beni tutuklayarak gözdağı verdiler” dedi. Taş, “Öyle ya da böyle Erdoğan bir gün gidecek, ama ülkeye adalet her zaman lazım. Enes Kanter gazeteye gelmişti. Beni aradılar, sana forma hediye etmek istiyor dediler. Fotoğraf çektirdim, onu kanıt gösteriyorlar. Beni tutuklayarak gözdağı verdiler. Param pulum yoktu, gazeteden teklif geldi. Magazin ağırlıklı bir gazete olacak dediler. Gazeteye gitmiyordum. Yazıyı yazıp e-posta gönderiyordum” ifadelerini kullandı.

Taş şunları söyledi:

“Hiçbir suçum yok. Hiç böyle bir suçlamadan buraya geleceğimi düşünmezdim. Polis beni en öne koydu, çektiler fotoğrafımı. Atatürkçü diyip suçlasalar anlayabilirdim. Haber duydum, ‘Atilla Taş firari' diye haber yapmışlar. Ben o sırada Çeşme'de tatildeydim. Tweet attım, ‘Kaçan da, kaçtı diyen de şerefsizdir' dedim ve video çekip yola çıktım. Gemlik yakınlarında bir tweet daha attım, ‘Arkadaşlar yola çıktım, sabah İstanbul'da olurum. Bende kaçak göçek yok, sabah kendim gideceğim emniyete' dedim. Bu tweetten 10 dakika sonra önümü motorlu polis kesti. Benim kendim teslim olmamı istemediler. Teslim olsaydım tutuklamak daha zor olacaktı.

“Kendimi vururum”

Ben Erdoğan'ı eleştirerek FETÖ'ye yardım ediyormuşum. Açıkça, hükümeti eleştirmeyin, eleştirirseniz terör örgütünü desteklemiş olursunuz diyorlar. Benim üzerimden sosyal medya kullanıcılarına aba altından sopa gösteriyorlar. Bu şekilde bakılırsa Türkiye'nin yüzde 50'si terör örgütüne destek veriyor. Hükümeti eleştiren herkes hedeftir. Benim ülkeye en ufak bir ihanetimi göstersinler, işi savcıya polise bırakmam, kendimi vururum. Bütün bunlar gözdağı ve öfke operasyonu. Bütün suçum hükümeti eleştirip doğruları söylemek.

"Alnım açık, başım dik, vicdanım rahat"

Masum olduğumu ben ne kadar biliyorsam onlar da o kadar biliyor. Demek ki birilerinin canını çok sıkmışım. Alnım açık, başım dik, vicdanım rahat. Çünkü suçsuzum. Tek suçum hükümeti eleştirmek. Yılmayacağım.

Aksoy: Her eleştiriyi cemaate destek olarak yorumluyorlar

İşsiz kaldığı dönemde Yeni Hayat ve Millet gazetelerinde yazdığını “İş yok yazacak bir yer lazım. Mecburen yazdık” diye anlatan Aksoy şunları kaydetti:

“İki şey istedim…”

“Terör örgütünü bilerek ve isteyerek övmekle suçluyorlar. Birçok gazeteye gittim, Hürriyet'e, Cumhuriyet'e, ama iş vermediler. 2014'te Şubat-Eylül arasında T24'te para almadan yazdım. Teklif geldi ben de yazdım. Bu yazılardan suçlanıyorum. Yazılar tamamen eleştiri, ‘AKP kendi devletini kuruyor', ‘Sivil itaatsizlik', ‘Erdoğan'ın 2.Kurucu Babalık Hayali' gibi yazılar. Her eleştiriyi cemaate destek olarak yorumluyorlar. Sadece eleştirdiğimiz için ceza verildi bize. Benim cemaatle uzaktan yakından alakam olmadığını herkes biliyor. Şu anki bakanlar da beni yakından tanır. İki şey istedim, birincisi daha çok demokrasi daha çok özgürlük. İkincisi çocuklarım namerde muhtaç olmasın.”