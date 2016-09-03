Atilla Taş: Bana gazetenin magazin ağırlıklı olacağı söylendi, bilseydim selam dahi vermezdim

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanan eski Meydan yazarı, şarkıcı Atilla Taş, mahkemede verdiği ifadede "Ben böyle bir yapılanma içinde olduklarını bilseydim, değil gazetelerinde çalışmayı, selam dahi vermezdim" dedi.

Atilla Taş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 31 Ağustos'ta Bursa’nın Gemlik İlçesi’nde mola verdiği dinlenme tesisinde gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcılığı'nca gözaltına alınan 12 kişi arasında olan Atilla Taş dün tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevkedildi.

"Bilseydim selam dahi vermezdim"

Hürriyet'in haberine göre; Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde sorgulanan Atilla Taş, kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmedi. İfadesinde liseyi Adana’da bitirdiğini ve ilk albümünü 1998 yılında çıkardığını belirten Taş, 2000 yılında ABD’ye gittiğini, burada New York Film Akademisi’ni bitirdikten sonra 2002 yılında Türkiye’ye döndüğünü anlattı. Türkiye’ye döndükten sonra tekrar kaset çıkardığını ancak istenilen satış rakamlarına ulaşamadığını dile getiren Taş’ın, 2005’ten sonra da kaset çıkarmayı bıraktığını ve değişik TV’lerde programlar yaptığını anlattığı kaydedildi.

İfadesinde 'FETÖ’nün hedefi ve amacı doğrultusunda herhangi bir eylemde bulunmadığını, himmet adı altında herhangi bir maddi desteği olmadığını dile getiren Taş’ın, darbe girişimine ilk tepki verenlerden biri olduğunu söylediği öğrenildi.

Taş’ın, "15 Temmuz’da evimdeydim. Darbe girişimini Twitter üzerinde öğrendim. İlk tepki veren insanlardan biriyim. Bu örgütün silahlı terör örgütü olduğu kanaatine 15 Temmuz tarihinden sonra sahip oldum. Kamuoyunun çoğunluğu da bu tarihten sonra bu örgütün silahlı terör örgütü sonucuna vardılar. Eğer bu gazetede çalıştığım için suçlu isem, benim devletim silahlı terör örgütünün gazete çıkarmasına neden izin vermiştir. Ben böyle bir yapılanma içinde olduklarını bilseydim, değil gazetelerinde çalışmayı, selam dahi vermezdim" dediği belirtildi.

"Gazetenin magazin ağırlıklı olacağı söylendi"

Sosyal medyada popüler biri olduğunu ve Twitter’de 1 milyon 600 bin takipçisi olduğunu söyleyen Taş’ın, kapatılan Meydan Gazetesi’nin genel yayın yönetmeni Levent Kenez’in gazetede yazması için kendisine teklifte bulunduğunu, uzun süreden beri işsiz olduğu için de Kenez’in teklifini kabul ettiğini söylediği öğrenildi.

Taş’ın, "Levent Kenez bana ilk iş teklif ettiğinde ona Atatürkçü, laik ve demokrat biri oldumuğu ifade etmiştim. Kendisi de bana gazetenin magazin ağırlıklı olacağını söylemişti. Ben de bu sebeple kabul ettim" dediği belirtildi.

Serbest bırakılmayı talep etti

İfadesinde Ergenekon davasını en çok eleştirenlerden biri olduğunu vurgulayan Taş’ın, sabit ikametgah sahibi olduğunu, kaçmasının söz konusu bile olmayacağını belirterek mahkemeden salıverilmeyi talep ettiği kaydedildi.

Taş, "Örgüt hiyerarşisine dahil olmaksızın örgüte bilerek, isteyerek yardım etmek" iddiasıyla tutuklandı.