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Athena Gökhan: Reza Zarrab'la bizi Ebru Gündeş tanıştırdı

Rıza Sarraf'la birlikte popüler savaş oyunu Airsoft'u oynarken çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkan Gökhan Özoğuz, bir açıklama yaptı

23 Ocak 2014 10:55

O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz’un “Milsim Türk International” adlı bir kulübe üye olduğu, kulüpten arkadaşlarıyla hafta sonları kamuflaj giyip savaş oyunu “Airsoft” oynadığı ve bu oyunlara yolsuzluk operasyonunda tutuklanan işadamı Reza Zarrab'ın da katıldığı ortaya çıktı. Özoğuz çıkan görüntüler için, "O Ses Türkiye yarışmasının jürisine katıldıktan sonra ekipçe yemek yedik. Ebru Gündeş, yemeğe eşi Rıza’yla geldi. Rıza’yı orada tanıdım. Sohbetimiz sırasında bu spordan bahsettim. Merakı varmış, iki oyuna katıldı. İlki Arena’daydı, diğeri Beykoz Kundura Fabrikası’nda” dedi.

Özoğuz, Milsim Türk International’ı kendisinin kurduğunu, Sarraf’ın oyunlara sadece iki kez katıldığını söyledi: “Birlikte Airsoft oynuyoruz. Bu, Türkiye’de henüz çok yeni bir spor. Savaş taklidi aslında. 46 kişilik bir ekibiz. Güzelce hazırlanıp Avrupa çapındaki turnuvalara katılmak istiyoruz.

 

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