T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gökhan Özoğuz ve Rıza Sarraf silah arkadaşı çıktı

Şarkıcı Gökhan Özoğuz ve Ebru Gündeş'in eşi işadamı Rıza Sarraf'ın, popüler bir savaş oyunu olan 'airsoft'ta takım arkadaşı olduğu ortaya çıktı

22 Ocak 2014 20:36

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un takım arkadaşları arasında ikizi Hakan Özoğuz ve O Ses Türkiye yarışmasında Gökhan’ın jüri arkadaşı Ebru Gündeş’in 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanarak ceza evine konulan eşi Rıza Sarraf da var.
Üçlünün 2 Kasım 2013'te Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşen ve 'Operation Ottoman' adı verilen karşılaşmada çekilen fotoğrafları oyunun Türkiye sayfasında yayımlandı.
 

Airsoft nedir?

 
Airsoft oyunu, bir çatışma simülasyon oyunudur. Silahlar, mühimmat olarak 6 mm'lik, biyolojik olarak çözülebilen plastik boncuklar kullanır (6mm BB - Bulleted Breech). Airsoft silahları, tüfek, tabanca, makinalı tüfek, keskin nişancı tüfeği vb. silahların kopyası olarak bulunabilir.

ETİKETLER

rızarezasarrafsarrabgökhanathenao ses türkiyeebru gündeşacunairsoftpaintball

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24