Gökhan Özoğuz ve Rıza Sarraf silah arkadaşı çıktı

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un takım arkadaşları arasında ikizi Hakan Özoğuz ve O Ses Türkiye yarışmasında Gökhan’ın jüri arkadaşı Ebru Gündeş’in 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanarak ceza evine konulan eşi Rıza Sarraf da var.

Üçlünün 2 Kasım 2013'te Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşen ve 'Operation Ottoman' adı verilen karşılaşmada çekilen fotoğrafları oyunun Türkiye sayfasında yayımlandı.

Airsoft nedir?

Airsoft oyunu, bir çatışma simülasyon oyunudur. Silahlar, mühimmat olarak 6 mm'lik, biyolojik olarak çözülebilen plastik boncuklar kullanır (6mm BB - Bulleted Breech). Airsoft silahları, tüfek, tabanca, makinalı tüfek, keskin nişancı tüfeği vb. silahların kopyası olarak bulunabilir.