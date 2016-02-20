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Athena Gökhan, Cerrahi Dergahı'na komşu oldu

Ünlü şarkıcının daha önce de bu dergaha üye olduğu yönünde haberler çıkmıştı

20 Şubat 2016 14:35

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, daha önce üye olduğu yönünde haberler çıkan Nureddin Cerrahi Dergahı’nın Fatih’teki binasına komşu oldu. Ünlü şarkıcının, binanın bitişiğindeki taş evi satın aldığı ortaya çıktı.

 

Temelden çatıya restore

 

Hürriyet’ten Cenker Tezel’in haberine göre Gökhan Özoğuz, dergahın Fatih’teki binasının hemen yanında bulunan eski taş evi satın aldığı ve evi temelinden çatısına restore ettirdiği öğrenildi. Haberde Her iki binanın aynı bahçeyi kullandığı belirtildi. Gökhan Özoğuz’un dergahı ziyaret ettiği günlerde bu taş evde kaldığı, bahçeden geçiş yaptığı için de dergah binasına giriş çıkışlarda görüntülenmekten kurtulduğu söyleniyor.

Gökhan Özoğuz, iki yıl önce yaptığı açıklamada şöyle demişti: “Benim dedem hafız, babam da beş vakit namazında biriydi. Ben de çocukluğumdan beri cuma namazına giderim, bunda garip bir şey yok. ‘Yeni mi dine döndü?’ diyorlar, dine dönmek ne demek? Kalubeladan beri Müslümanım. Kendime göre yaşıyorum Müslümanlığımı...”

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