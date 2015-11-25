Athena Gökhan: Ev kadını gibi ağladım!

TV8 ekranlarında yayınlanan 'O Ses Türkiye'nin son bölümüne Athena grubundan Gökhan'ın itirafı kadınlar üzerinden oldu. Gökhan, ne zaman ve nasıl ağladığına dair, “Ev kadını gibi ağladım” cevabını verdi.

Hürriyet’in haberine göre, "Şarkı söylerken hiç ağlayıp ağlamadığını" sonran Acun'a Gökhan Özoğuz, çok dizi izlemeye vakti olmadığını, ama bir diziyi izlerken ağladığını anlatarak cevap verdi.

Gökhan, TRT 1'de yayınlanan "Yunus Emre Aşkın Yolculuğu" dizisini izlerken "ev kadını gibi" ağladığını söyledi.

İşte Gökhan'ın o cevabı: