Ateizm Derneği'ne 'belli bir kesimin değerlerine hakaretten' yasak kararı

Ateizm Derneği'nin web sitesine mahkeme kararı ile yasak getirildi. Gerekçe, "kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle hakaret edildiği ve halkın belli bir kesiminin inandığı değerlerin alenen aşağılandığı, eylemlerin kamu barışını bozacak nitelikte olduğu" olarak belirtildi.

Dernek yasak kararını, "Çamur at izi kalsın, sana inanan olur!" başlıklı açıklamasında şöyle duyurdu:

"Tarih 2 Mart 2015, Avrupa Uzay Ajansı, 3907 gün (10.7 yıl) süren, 500.000.000 kilometre uzaklıktaki, saatte 135.000, saniyede 38 km hızla yol alan, 1 kilometre çapındaki, 67P kuyrukluyıldızına Philae adlı inceleme robotunu kondurduğu Rosetta görevini tamamlamasının üstünden 3 buçuk ay geçmiş. Türkiye 'de ise mahkemeler hala web sitelerini erişime engellemekle uğraşmakta, muğlak ifadeler ihtiva eden yasalara sığınarak, bir inancı diğerlerinden üstün kılmaya çalışmaktadır. Yasama, yürütme ve yargının aynı elde toplanmasının tarihi örneklerinden birisi daha gözlerimizin önünde sahnelenmektedir.

Adalet sistemimiz akıldan uzaklaştıkça muasır medeniyetler seviyesinden de o bir kadar uzaklaşmaktadır. Bunun son örneği olarak derneğimizin wwww.ateizmdernegi.org adresli resmi internet sayfasına erişim mahkeme kararı ile engellenmiştir. Gerekçe incelendiğinde, "kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle hakaret edildiği ve halkın belli bir kesiminin inandığı değerlerin alenen aşağılandığı, eylemlerin kamu barışını bozacak nitelikte olduğu" iddiaları ile erişim engellenmesi kararına hükmolunduğu görülmektedir. Kararı yazanın da, onaylayanın da, derneğimizin sitesine girip suç teşkil eden unsurları kayıt altına almaya tenezzül etmediği anlaşılmaktadır. Zaten hukuk bu kadar ayaklar altına alınmasa ve en azından delil ile suçlama yapılmaya çalışılsaydı, web sitemizde derneğimiz haricinde herhangi bir şeyden bahsedilmediği görülebilirdi.

Ama bu kararları yazanların derdinin hukuk olmadığı aşikardır.

16 Nisan 2014 tarihinde kurulan, AB ve AAI gibi uluslararası saygın kuruluşlarca akredite edilen, AB Türkiye Delegasyonu'nun toplantılarına davet edilen, demokratik bir Türkiye imajını tüm dünyada pekiştirmeye katkıda bulunan, öncü bir kuruluş olan, Türkiye'de de bir ilk olan Ateizm Derneği'nin web sitesinin bu denli antidemokratik ve hukuksuz bir şekilde kapatılması, ülkemizin dünyadaki itibarına da yapılmış bir darbedir. Bu sebeple demokratik girişimler için de darbe nitelemesini kullanmakta beis görmeyen ilgililerin, derhal kendi ürettikleri bu yanlıştan dönmesi gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin laik ve demokratik bir hukuk devleti olduğunun tüm dünyaya ispat edilebilmesi için, fikir özgürlüğü kavramının sadece bir düşünceye mensup kişiler için eğilip bükülmediğinin ispatı için derneğimizin resmi internet sayfasının ve itibarımızın iade edilmesi gerekmektedir."