Ateizm Derneği'ne 155 imdat butonu kuruldu

Müslüman ülkeler içinde kurulan ilk ateist sivil toplum kuruluşu olan Ateizm Derneği’ne, kuruluşundan bu yana 3 hafta geçmesine rağmen tehdit ve hakaretler artınca ‘panik butonu’ kuruldu. Panik butonu acil bir durumda ‘155 Polis İmdat Hattı’na çağrı gönderecek. Ateizmi yaymak amacında olmadıklarını söyleyen Ateizm Derneği Başkanı Tolga İnci, “Tam tersine ateizmin dayatılmasına ilk biz karşı çıkarız. Kimseyi dinsizliğe davet etmiyoruz” dedi.

Milliyet gazetesinden Gökhan Karakaş'ın haberine göre, kurulalı henüz 3 hafta olan Ateizm Derneği’ne ulaşan hakaret ve tehdit mesajları dernek yöneticilerinin güvenlik endişesinin artmasına neden oldu. Çağrı merkezine gelen telefonlar ve sosyal medya yoluyla gönderilen iletilerde derneğe yönelik tehditlerde bulunulması üzerine, 24 saat kayıt yapan kameralar ve alarm sistemiyle korunan derneğe acil bir durumda polise çağrı yapan panik butonu da kuruldu.

Kamuoyunda yanlış tanınan ateistleri tanıtmak ve yaşadıkları baskıya direnmek için dernek kurduklarını söyleyen dernek başkanı Tolga İnci, “Ateistlere ‘Artık yalnız değilsiniz’ demek istiyoruz. Mahalle baskısı nedeniyle ateist olduğunu açıklayamayan insanlar çoğunlukta. Kendimizi anlatmamızın vakti geldi. Dernek çatısını oluşturarak mahalle baskısı nedeniyle ateist olduğunu açıklayamayanlara hukuki ve manevi destek verebileceğiz. Gönüllü avukatlarımız baskı gören ve hakkını arayan tüm ateistlere yardım etmeye hazır” dedi.

‘Say’a destek olmak isterdik’

Her siyasi görüşten insanın derneğe geldiğini belirten İnci, “Asla ateizmi yaymak istemiyoruz. Tam tersine ateizmin dayatılmasına ilk biz karşı çıkarız. İnsanlar hür düşüncelerini ifade etmek için derneğimize geliyorlar. Kimseyi dinsizliğe davet etmiyoruz. ‘Dini değerleri aşağılama suçundan’ ceza alan Fazıl Say’a mahkeme sürecinde destek olmayı çok isterdik. O dönemde kurulsaydık Fazıl Say’ın mahkemelerine gider, avukatlarımızla görüşür, destek verirdik. En azından yanlız olmadığını göstermek için açıklamalar yapardık. Önemli olan bir ateistin özgürce kendini ifade etmesi” diye konuştu.

Derneği kamuoyuna çeşitli etkinliklerle tanıtacaklarını kaydeden İnci, seminer ve panaller düzenleyeceklerini, 1 Mayıs kutlamalarında dernek pankartıyla alana çıkacaklarını ve biyoloji kitaplarından yaratılış hakkındaki bilgilerin çıkartılması için girişimde bulunacaklarını söyledi.

‘Üye sayısı artıyor’

Derneğin kurucularından Selin Özkohen de, son günlerde üye sayılarının artığını ancak aynı oranda da tehdit ve hakaret içeren mesajların çoğaldığını söyledi. Çağrı merkezlerini ateist olduğunu kimseye söyleyemeyenlerin manevi destek amacıyla aradığını belirten Özkohen, “Tehdit içeren telefonlar da geliyor. Bu mesajların artması bizi güvenlik endişesine sürükledi. 24 saat kamerayla derneğimizi izliyoruz. Alarm sistemi kurduk ve acil durumda direkt polisi çağıran bir panik butonu kurduk. Tehditler genelde küfür ve hakaret içeriyor. Ama bizi öldürmeye ve darp etmeye yönelik mesaj ve telefonlar da alıyoruz” dedi.