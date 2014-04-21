Türkiye'nin ilk 'Ateizm Derneği' kuruldu

Kamuoyunda ateistlerle (tanrıtanımaz) ilgili çıkan haber ve yanlış bilgilere karşı bir grup ateist dernek kurdu. Amaçlarının hem haksızlığa uğrayan ateistlere hukuki destek vermek, hem de kendilerini daha iyi anlatmak olduğunu belirten dernek üyeleri, “Kesinlikle misyonerlik gibi bir hedefimiz yok” diyor. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın miting meydanlarında ateistlere yönelik aşağılayıcı ifadelerine de değinen dernek yöneticileri, "Başbakan’ın ateistlere yönelik sözlerini kişisel olarak alıyoruz. Durduk yere biri size ‘terörist’ dediğinde iyi şeyler düşünmüyorsunuz. Biz terörist filan değiliz. Biz sadece ateistiz" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'ten Zeynep Bilgehan'ın haberine göre, aktif 11 kurucu üyesi, 90 kişilik de destekçi grubu olan derneğin Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Tolga İnci, çalışmalarını şöyle anlatıyor:

'Dindarlar da gelsin'

- 2013’te ateistlerin yüzde 51’inin Tanrı’ya inandığını söyleyen bir kamuoyu araştırması yayınlanmıştı. Bunun üzerine ‘Neler oluyor, yeter artık’ diye isyan edip bir grup ateist ve dinsiz bir araya geldik. ‘İnsanlara kendimizi anlatmamız lazım’ diye düşündük. Çeşitli girişimlerden sonra nihayet resmiyet kazanan derneğin kapıları artık herkese açık.

- İlla ateist olmanız gerekmiyor. Tüzüğümüzü benimseyen herkes üye olabilir. Hatta dindarlar da gelsin, bu ateistler nasıl insanlar öğrensinler. Önyargılardan, hurafelerden kurtulalım istiyoruz. Tek bir kuralımız var: Derneğimiz altında her siyasi görüşten insan var ama bu görüşlerin derneğe yansıtılmasına izin vermiyoruz. Bununla ilgili çok katı kurallarımız bulunuyor. Dernekte kesinlikle siyaset yapılmayacak.

'Bizce iyi birşey'

- Öncelikli hedefimiz ateist ve dinsizlerin haklarını savunmak. Kurulduğumuzu ilan ettikten sonra ‘Bana hakaret ettiler, dava ettiler, mahkemelerde sürünüyorum’ diye birçok kişi bizle iletişime geçti. Şu an 3 gönüllü avukatımız var. Özellikle maddi zorluk içinde olan ve sırf ‘Allah yok’ veya ‘İnanmıyorum’ dediği için işten çıkarılan, yurttan atılan arkadaşlarımıza hukuki destek vereceğiz. Bunun dışında komisyonlar kurup halka açık seminerler ve bilgilendirme toplantıları yapacağız.

- İsteğimiz doğru anlaşılmak. Ateizmi yaymak gibi bir amacımız, herkes ateist olsun diye bir derdimiz yok. Herkes insan olsun. Kendi bireysel özgürlük alanında ne yaşayacaksa yaşasın ama bunu başka insanların üzerinde baskı aracı olarak kullanmasın. Ateist de yapmasın bunu. Bizce ateizm iyi bir şeydir, insanları özgürleştirici bir şeydir ama dinin neden kötü olduğunu anlatmak gibi bir amacımız yok.

'Terörist felan değiliz'

- Biz ateistler arasındaki mutlu azınlıktanız. Kendimize güvendiğimiz için ortaya çıktık. Herkes bunu yapamıyor; ‘Başıma bir iş gelir mi?’ diye düşünüyorlar. Bu endişelerde haksız değiller ama biz çekinmedik. Dernek başvurusu yaptık. 2 gün içinde resmileştik. Devlet bize ‘Dur’ diye zorluk çıkarmadı ama Türkiye’de bir kutuplaşma ve düşmanlaşma var. Bunun böyle olması gerekmediğini anlatmak istiyoruz. Dinsizle dindar illa düşman olacak diye bir şey yok. Çok tebrik, az tehdit aldık.

- Başbakan’ın ateistlere yönelik sözlerini kişisel olarak alıyoruz. Durduk yere biri size ‘terörist’ dediğinde iyi şeyler düşünmüyorsunuz. Biz terörist filan değiliz. Biz sadece ateistiz. Bunun peşine böyle eklemlemeler yapmak en basit tabiriyle ayıp.