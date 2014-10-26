Ateizm Derneği üyelerinden fosil sergisine ‘baskın’

Ateizm Derneği üyeleri, dün Bursa’daki AVM’lerden ‘Kent Meydanı AVM’de açılan fosil sergisini protesto etti. Serginin varlığını Bursa’daki bir üyelerinden öğrenen dernek üyeleri, ‘fosil’ adı altında gösterilen materyallerin ne kadar bilimsel olduğunu stand yetkililerine sordu.



Radikal’de yer alan habere göre, sergi görevlilerine yöneltilen sorular şöyleydi:



“- Bilimsel kanıtların “izinsiz” sergilenmesinin yasadışı olduğunu biliyor musunuz ?

- Sergilenen fosillerin künyesi nerde?

- Sergilenen fosiller hangi tarihlerde hangi coğrafyada keşfedilmiş?

- Sergilenen fosillerin oraya getirilmesi için hangi müzeden izin belgesi alınmış, hani nerede izin?

- Eğer şurada duran x fosil sahiden 30 milyon yıl öncesine aitse, sadece bu bile “dünyanın yaşı” konusunda kutsal kitaplarla çeliştiği için, komik durmuyor mu orda olması, çünkü kutsal kitaplara göre dünya dediğimiz gezegen sadece birkaç bin yıllık. Onlar ise “işte 30 milyon yıllık fosil” diyor.

- Sergilenen fosillerin hangi bilimsel testlerden geçirilmiş, bu testleri kim nerde yapmış ?

- Sergilenen fosiller hangi laboratuvarda test edilmiş ?

- İlgili testlerin başında bulunan akademisyenin yazılı izni, ismi ve imzası nerde ?

- Hangi arkeolog keşfetmiş bu fosilleri ve nereye bildirmiş kazıdan sonra?

- Kazı izin belgesi nerde?”

Sorularına cevap alamadılar

Dernekten yapılan açıklamada, üyelerin sorularına yanıt alamadıkları gibi tartaklanarak dışarı atıldıkları belirtildi. Açıklamada “Ateizm Derneği olarak Bursa AVM’de açılmış olan bu sahte fosil sergisiyle ilgili olarak tüm yasal ve demokratik protesto hakkımızı kullandık. Haliyle yönelttiğimiz haklı sorulara yanıt bulamayan, hiçbir cevap veremeyen yetkililer bizi şaşırtmadı. Olayı protesto ettiğimiz anda, birden etrafımıza toplanan yaklaşık 15 kişilik bir güvenlik ekibiyle karşı karşıya kaldık. Bizleri tartaklayarak , tehdit edici hakaretlerle uzaklaştırmaya çalışıp aramızdan 2 kişiyi de zorla dışarıya çıkarttı. Kendileri protestoya devam etmemiz halinde bizleri zor kullanacaklarını, döveceklerini söyleyerek susturmaya çalıştı. Biz her şeye rağmen bu tarz bilim dışı, toplu ve kamuoyunu yanlış yönlendiren sahtekarlara ve sahtekarlıklara karşı durmaya devam edeceğiz” denildi.

AVM ve metro istasyonlarında açılan 'fosil' sergilerinde gösterilen 'canlı kalıntıları'larının milyonlarca yıldır hiç değişmediği kanıt olarak gösterilerek 'Evrim Teorisi'nin yanlış olduğu savunuluyor.