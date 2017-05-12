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Atatürk'ün annesine hakarete Cübbeli Ahmet Hoca'dan da tepki: Dinsiz, donsuz adamlar!

"Bunun ahirette altından çıkabilir misin azabından"

12 Mayıs 2017 14:04

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesine hakaret eden Hasan Akar'a tepki gösterdi.

“Bu da CIA’in oyunu" görüşünü öne süren Cübbeli Ahmet, Atatürk’ün annesine hakaret edenlere kaynaklık eden Rıza Nur için “Dinsiz, donsuz adam. Gâvurun önde gideni” ifadesini kullandı.

'Berat Kandili Özel Sohbeti'nde konuşan Cübbeli Ahmet, şunları söyledi:

"Birisini kaldırdılar Atatürk'ün annesine sövdürüyorlar, hakaret ettiriyorlar. Hiç olacak iş midir yani. Kadının namuslu bir kadın olduğu, kitaplarda ibadetli olduğu, Kuran hatimleri, devir parasına kadar parasını verdiği, bütün hepsini tek tek yazmış. Bunların hepsini yapacaksınız. Şu hafız şunu okuyacak. hatmimi bu okuyacak. Kendi devamlı ibadet eden bir kadın ya. Sen ölmüş gitmiş bir kadının namusu hakkında, iffeti hakkında İslam'a göre asla caiz olmayan bir iftira. Bu da CIA'in oyunu. Öbür tarafı tahrik edecekler. İlla istiyorlar ki işte Kemalistler, yok Atatürk düşmanları şeklinde millet bölünsün. Bir de cemaatlere operasyon. Sen şimdi böyle yaparsan cemaaatler ne olur. Nurcuların hepsi bu kafada mı?"

"Dinsiz, donsuz adamlar"

"Hasan Akar mıymış neymiş. Diyeceğiz ki bu adamın yaptığı yanlıştır" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle bir laf olur mu. Bu nasıl hiç tanımadığı bir insanın annesine iftira ediyor. Bunun ahirette altından çıkabilir misin azabından. Namuslu bir insana namussuz iftirası atarsın. Rıza Nur bilmem bir şey yapmış. Rıza Nur gâvurun önde gideni. Rıza Nur kendi şahsi ihtiraslarından yazmış o kitabı. Dindarlığından yazmamış o kitabı. Bir Müslümanın böyle şeylerle işi olabilir mi? Dinsiz, donsuz adamların yazdığı kitaplarla onun anasına, bunun bilmem nesine. İslam'da yok böyle şeyler."

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