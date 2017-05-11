AKP'li Özdağ'dan Atatürk'e övgü dolu sözler

AKP Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ ‘Derin Tarih’ televizyon programında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, manevi kızı Afet İnan ile sosyal medyada Zübeyde Hanım hakkında paylaşılan ifadelere sert tepki gösterdi.

Atatürk’ün milli bir kahraman ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu olduğunu ifade eden Özdağ, “12 Eylül döneminde 7 yıl hapis yattığım dönemde 40'a yakın Mustafa Kemal Atatürk kitabı okudum. Büyük bir dehayla karşı karşıya kaldım. Atatürk realist bir siyaset adamıydı. Hitler'in, Mussoli'nin, Lenin'in, İran krallığının olduğu bir coğrafyada hürriyetçi bir adamdı" dedi.

Milletlerin kahramanlarıyla yaşadıklarını anlatan Özdağ, "Kahramanlıktan sadece savaş meydanlarında yiğitlik yapılması anlaşılmamalıdır. Edebiyatın, insanlığın, gönül ve inanç ve dahi siyaset alanımızın da kahramanları vardır. Gazi Mustafa Kemal, Alparslan gibi, Yavuz gibi, Fatih gibi, milletimizin önemli tarihî şahsiyetlerinden biridir. Önemi, hem verdiği mücadeleden hem de yeni bir devletin ihya ve inşacısı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin banisi olmasından gelmektedir. Onu kalıcı yapan da, arkadaşlarıyla beraber, bugün üzerinde yaşadığımız ülkeyi emperyalizm canavarının ağzından alarak millete emanet etmesidir” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türkiye Cumhuriyeti Devletini başka ülkeden gelerek kurmadığını, Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi olan büyük bir tarihin ve medeniyetin geleneklerinden beslenen bir asker, bir düşünce, bir dava ve siyaset adamı olduğunu ifade eden Özdağ, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk 57 yıllık hayatının 25 senesini Osmanlının askerî öğrencisi ve subayı olarak yaşamış, bu sürenin 13 senesi Trablusgarp, Balkanlar ve Çanakkale gibi savaş meydanlarında geçmiştir” dedi.

“Atatürk, iyi işler yapmış ama her tarihî şahsiyet gibi zaman zaman da eleştirilmiş olan bir büyük devlet adamıdır” diyen Özdağ, “Cumhuriyet döneminin en çok konuşulan, en çok anlatılan kişisi olmasına rağmen, aynı zamanda en az anlaşılan kişisidir; çünkü onu anlatanlar, onu anlatmak yerine ya kendi vehimleriyle yonttukları hayalî bir kişiyi anlatmışlar ya da etrafında bir dokunulmaz alan oluşturarak anlaşılmasına mani olmuşlardır. Eleştirel bir gözle anlatılmayan hiçbir tarihî şahsiyet gerçek manada anlaşılmış sayılmaz; çünkü bilinen kaidedir, eleştirilemeyen kutsallaştırılır, kutsallaştırılan da eleştirilemez. Tarihî bir şahsiyetin tek cephesini görüp öteki yönlerini görmezden gelmek doğru bir yaklaşım biçimi değildir. Atatürk, hem etrafında duvarlar örülerek anlaşılması engellenmiş, hem de ideolojik mücadelelerin aracı hâline getirilerek yanlış takdim edilmiş bir şahsiyettir. Atatürk, nevi şahsına münhasır, milletine sevdalı, yaşadığı çağın eğilimlerini iyi okuyan, itikaden Müslüman, cesur, kararlı bir devlet adamıdır. Mustafa Kemal, İmparatorluğun enkazından kurtarabildiği Anadolu’ya muhteşem bir maziyi daha muhteşem bir geleceğe bağlayan köprüler kurmak istemiştir! Türkiye cumhuriyetini ilelebet payidar kılmak, Türk milletine bağımsız bir devlet armağan etmek sevdasında olan bir adamdır” şeklinde konuştu.