Ahmet Hakan: "Atatürk tabu olmamalı" cümlesinin artık anlamı yok, ne tabusu be ne tabusu!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ve manevi kızı Afet İnan'a yönelik olarak kullanılan "hakaret" içerikli ifadelerle ilgili olarak "Atatürk tabu olmamalı' cümlesinin eskiden bir anlamı vardı. Ama artık yok. Yok, çünkü. İş eleştiri sınırlarını çoktan aşıp hakaret boyutuna geldi. Böyle bir ortamda, 'Atatürk tabu olmamalı' cümlesi kadar abes bir cümle olamaz" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Al sana Atatürk’ü Koruma Kanunu" başlığıyla yayımlanan (12 Mayıs 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Milletimiz yepyeni bir “Atatürk’ü Koruma Kanunu” çıkardı.

*

Bu yeni kanunun önünde, içinde, arkasında, gerisinde, yanında, yöresinde...

- Generaller yok.

- Ordu yok.

- Hükümet gücü yok.

- Devlet gücü yok.

- Asık suratlar yok.

- Çatık kaşlar yok.

- Lacivert takım elbiseler yok.

- Üniformalar yok.

- Silah yok.

- Tank yok.

*

Bu yeni kanunun arkasında sadece ve sadece MİLLET var.

MİLLET olaya el koydu.

*

Bundan böyle her kim...

- ATATÜRK’e hakaret ederse...

- Atatürk’ün annesinin iffetine dil uzatırsa...

- Atatürk’ün ailesine iftira atarsa...

Karşısında MİLLET’i bulacaktır.

*

Yeni kanun çok basittir, çok yalındır, çok vicdanlıdır, çok hakkaniyetlidir.

*

Maddeleri şöyle belirlenmiştir:

- Atatürk’e hakaret etmeyeceksin.

- Atatürk’ün annesinin iffetine dil uzatmayacaksın.

- Atatürk’ün ailesine iftira atmayacaksın.

*

Bu kanunu ihlal etmenin cezası da bellidir:

Böyle bir şey yaparsan...

Bu MİLLET, senin karşına dikilir.

*

Öyle bir dikilir ki...

En yakınındakiler tarafından bile...

“FETÖ’cü bu... Operasyon çekiyor... Tutuklansın... Hesap sorulsun...” falan diye anında satışa getirilirsin.

Ne tabusu be, ne tabusu!

“Atatürk tabu olmamalı” cümlesinin eskiden bir anlamı vardı.

Ama artık yok.

*

Yok, çünkü...

İş eleştiri sınırlarını çoktan aşıp hakaret boyutuna geldi.

*

Böyle bir ortamda...

“Atatürk tabu olmamalı” cümlesi kadar abes bir cümle olamaz.