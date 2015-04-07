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'Atatürk'ü zehirleyen' İnönü'yü Yeni Şafak bu kez 'mason' yaptı

Yeni Şafak, geçtiğimiz günlerde de Fethullah Gülen'in mason olduğunu iddia etmişti

07 Nisan 2015 13:04

Yeni Şafak, dün Mustafa Kemal Atatürk’ün İsmet İnönü’nün "tezgâhladığı" bir suikastle öldürüldüğüne dair iddianın yer aldığı manşetinin ardından bugün de İnönü’nün mason olduğunu öne sürdü. Yeni Şafak geçtiğimiz günlerde de  Fethullah Gülen'in mason olduğuna dair bazı belgeler yayımlamıştı. 

Yeni Şafak’ta imzasız olarak yayımlanan haberde, bir kez daha ‘eski yazışmalar ve mektuplar’a dair görseller yer aldı. Ancak gazetenin yayınladığı belgelerin gerçekliğinin sosyal medyada hayli sorgulanması ve ‘ti’ye alınması’nın ardından Yeni Şafak bugün belgelerin masa üzerinde duran ve ışığa tutulan fotoğraflarını yayımlama yoluna gitti.

Yeni Şafak'ta yayımlanan görseller

‘Darbeci’ binbaşıdan İnönü mektubu

 

Bir gün önce yayımladıkları haberin Türkiye’de "büyük ses getirdiğinin" öne sürüldüğü haberde, İnönü’nün mason olduğuna dair iddialar, 27 Mayıs 1960 ihtilali sırasında Kurmay Binbaşı olarak görev yapan Şükran Özkaya’nın Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yazdığı öne sürüle bir yazıya dayandırılıyor.

Yeni Şafak'ın bugünkü birinci sayfasıYazıda, şu ifadelerin yer aldığı öne sürülüyor: “Dahiliye Vekaleti Emniyet Umum Müdürlüğü’ne / Masonlarla ilgili hazırlanan raporda Sn. İnönü’nün isminin kesinlikle yer almaması gereği bilgilerinize arz olunur. 16 Haziran 1960.”

Haberde, bahsi geçen Kurmay Binbaşı Şükran Özkaya’yla ilgili verilen bilgiler, Wikipedia’ya dayandırılıyor.

Haberdeki ilgili kısım şöyle:

“Özkaya, 27 Mayıs 1960 darbesi sırasında Davutpaşa zırhlı tugayında Kurmay Binbaşı’ydı. Darbecilerin İstanbul’da kolay sonuç almasında önemli rol oynadı. Milli Birlik Komitesi’nde yer aldı. Yüksek Adalet Divanı tarafından verilen idam kararlarının onaylanması için lehte oy kullandı. Wikipedia’da ile ilgili yer alan bilgilere göre, 12 Aralık 1968 tarihinde TSK içinde oluşturulduğu ileri sürülen Milli Demokratik Devrim Ordusu adlı gizli bir örgütle ilişkileri olduğu iddiasıyla dokunulmazlığı kaldırıldı.”

Aynı haber, 1977-78 yıllarında Orman Bakanlığı yapan Sabahattin Savcı’nın yazdığı öne sürülen ve Atatürk’ün zehirlendiğine dair bilgilerin yer aldığı bir mektupla devam ediyor.

Haberde, Atatürk’ün zehirlendiğine dair iddiayı desteklemek için tarihçilerden alınan görüşlere de yer veriliyor.

 

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