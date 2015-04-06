Twitter bunu konuşuyor: Biri Yeni Şafak'a söylesin; Atatürk'le İnönü arasında kavga çıkarmak için çok geç!

<p>Yeni Şafak gazetesi bugün (6 Mart 2015) Mustafa Kemal Atatürk’ün İsmet İnönü tarafından zehirlendiği iddiasını <span style="line-height:1.5;">manşete taşıdı.</span></p>\r\n\r\n<p>Atatürk’e suikast iddiasının üç mektuba dayandırıldığı imzasız haberde yer alan 1938 tarihli belgelerde 'hekim' yerine 'doktor', 'ecnebi' yerine 'yabancı' gibi kelimelerin kullanıldığı görülüyor.</p>\r\n\r\n<p>Parti antetli kağıtlar ile yapılan "suikast" yazışmalarına gelen tepkilerden bazıları şöyle:</p>\r\n\r\n<p><img alt class="mid-banner" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/files/20150406121528_9.jpg" /><img alt class="mid-banner" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/files/20150406120041_1.jpg" /></p>\r\n\r\n<p><img alt class="mid-banner" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/files/20150406120112_2.jpg" /><img alt class="mid-banner" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/files/20150406120141_3.jpg" /><img alt class="mid-banner" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/files/20150406120210_4.jpg" /><img alt class="mid-banner" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/files/20150406120233_5.jpg" /><img alt class="mid-banner" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/files/20150406120305_6.jpg" /><img alt class="mid-banner" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/files/20150406120337_7.jpg" /><img alt class="mid-banner" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/files/20150406120406_8.jpg" /></p>\r\n