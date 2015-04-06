Twitter bunu konuşuyor: Biri Yeni Şafak'a söylesin; Atatürk'le İnönü arasında kavga çıkarmak için çok geç!

Yeni Şafak gazetesi bugün (6 Mart 2015) Mustafa Kemal Atatürk’ün İsmet İnönü tarafından zehirlendiği iddiasını manşete taşıdı.

Atatürk’e suikast iddiasının üç mektuba dayandırıldığı imzasız haberde yer alan 1938 tarihli belgelerde 'hekim' yerine 'doktor', 'ecnebi' yerine 'yabancı' gibi kelimelerin kullanıldığı görülüyor.

Parti antetli kağıtlar ile yapılan "suikast" yazışmalarına gelen tepkilerden bazıları şöyle: