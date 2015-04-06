Yeni Şafak’ın 'suikast' manşetine İnönü ailesinden cevap

Yeni Şafak’ın bugnükü (6 Nisan 2015) “Atatürk’ü İnönü zehirleyerek öldürdü” manşeti sosyal medyada sabah saatlerinin en çok konuşulan konusu oldu. Antetli kağıtla yapılan “suikast” yazışmalarını değerlendiren İnönü ailesi, “Asıl bu haberi yapanlar Türk halkını zehirlemeye çalışıyor” açıklaması yaptı.

Sosyal medyada en çok yankı bulan tweetlerden biri ise şu oldu: “Atatürk’ün son sözünde ‘bu İsmet beni öldürecek, en iyisi başkanlık sistemi’ demiş.”

Hürriyet'ten Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, İsmet İnönü'nün torunu Gülsüm Bilgehan, Yeni Şafak’ın “tarihi sır perdesini aralıyoruz” vurgusuyla manşetine taşıdığı iddiaları "deli saçması" olarak nitelendirerek, İnönü Vakfı ve İnönü ailesinin haberler hakkında "suç duyurusunda bulunacaklarını" açıkladı.

Bilgehan, "asıl bu haberleri yapanlar, Türk halkını zehirlemeye çalışıyorlar ama bu topraklarda Cumhuriyet'in kurucularına o kadar büyük bir sevgi var ki, ne yapsalar olmuyor" dedi.

‘Deli saçması’

Bilgehan, Hürriyet'e şu açıklamayı yaptı;

"Büyük Atatürk ve İsmet İnönü ile ilgili iftiralar saçmalık düzeyindeydi, bu haberle birlikte “deli saçması” haline geldi.

Asıl bu haberleri yapanlar, Türk halkını zehirlemeye çalışıyorlar ama bu topraklarda Cumhuriyet’in kurucularına o kadar büyük bir sevgi var ki ne yapsalar olmuyor. İnönü Vakfı ve İnönü ailesi, hiçbir tarihi gerçeklikle bağdaşmayan bu haberle ilgili suç duyurusunda bulunarak yasal yollara başvuracaktır."

‘İnönü, Atatürk'ü zehirledi’ iddiası sosyal medyayı salladı

İsmet İnönü'nün, CHP'de dönemin ileri gelen isimleri Kasım Gülek, Şükrü Kaya'nın içinde bulunduğu bir grup tarafından zehirlendiği iddiaları, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Habere ilişkin paylaşılan tweetlerden bazıları da şöyle:

@KaNggReN: Atatürk'ün ölürken söylediği son sözler ele geçirildi, Atatürk "bu ismet beni öldürecek, en iyisi başkanlık sistemi" demiş.

@OzgurAbaciNL: Biri Yeni Şafak'a Atatürk ile İnönü'nün öldüğünü, aralarında kavga çıkarmak için çok geç kaldıklarını söylesin.

Yetvart Danzikyan @yozgatedirnetra

atatürk'ü zehirlediler çünkü akp'yi kurma hazırlıkları yapıyordu..

Kerem Altıparmak @KeremALTIPARMAK

Yeni Şafak yakında İsmet İnönüyle Fuat Avni arasındaki direk mesajlaşmayı da paylaşır. Beraber Atatürk'e suikast planı konuştukları

Özgür Mumcu @ozgurmumcu

Parti antetli kağıtla Atatürk'e suikastten bahsetmişler. Yeni Şafak, mon amour

İbrahim Kiras @ibrahimkiras

İnönü adına Atatürk'ü zehirlettiği söylenen Şükrü Kaya aslında İnönü'nün en büyük rakibiydi ve hatta İnönü'yü ortadan kaldırmaya çalışmıştı!