Yeni Şafak: Gülen, Masonluk yemini etti

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen’in mason olduğunu ileri sürdü. Gazetenin bugünkü nüshasında (30 Mart 2015) “Gülen’in karanlık dünyası- İşte o şok belgeler” başlığıyla manşetten duyurulan ve birinci sayfasının tamamının ayrıldığı haberin spotunda, “Yeni Şafak’ın ulaştığı tarihi belgelere göre Gülen daha ilk gençlik yıllarında Masonluk yemini etti ve üstün hizmetlerinden dolayı taltif madalyası aldı” denildi.

Dernek isminde ‘Türkiye’ çelişkisi

Mason locasıyla Gülen arasındaki ilişkiyi eski CHP genel sekreteri Kasım Gülek’in kurduğu öne sürülen haberde, 25 Mart 1975’te Gülen’in Masonluğa sadakatini gösteren ‘Tekris Yemini’ ettiği iddiası da yer aldı. Bu iddiaya dayanak olarak gösterilen 1975 tarihli belgede derneğin ismi Türkiye Büyük Mason Mahfili Derneği olarak geçiyor. Ancak, Son Vesayet isimli Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda, bundan iki yıl önce, 1973 yılında Dernekler Kanunu’nda yapılan bir değişiklikle Türkiye’deki tüm derneklerin ‘Türk’ ve ‘Türkiye’ niteliklerini kullanmalarının kısıtlanması üzerine, derneğin adının başındaki ‘Türkiye’ sözcüğünün kaldırıldığı belirtiliyor.

Gülen’in, dönemin Tenis Eskrim ve Dağcılık Kulübü’ndeki ‘kardeşler sofrası’na davet edildiğine ilişkin 1974 tarihli belgede de aynı çelişki dikkat çekiyor.

Lekelenen bölgeler...

Söz konusu belgelerde ayrıca ‘eskiyen’ ya da ‘lekenen’ bölgelerde siyah karakterlerin bundan etkilenmemiş olduğu göze çarpıyor.

Karagül: Eylemlerimiz sürecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, gazetenin yayınlayacağı belgelerin bunlarla sınırlı kalmayacağını, ses getiren eylemlerinin süreceğini de dile getirdi.

Karagül, şunları söyledi:

“Gülen dosyası bu haberler serisinin sadece ilk bölümü. Ardından Atatürk’le ilgili keskin bir tartışmayı yeniden açmayı, CHP’nin gizli tarihi ile ilgili ibretlik örnekleri ortaya koymayı, Menderes’le ilgili hiç yayınlanmamış trajik olaylara yer vermeyi planlıyoruz.”

Söz konusu iddilarla yayınlanan belgeler arasında tezatlık olduğunu öne süren Son Vesayet'ten yapılan paylaşımlar şöyle: