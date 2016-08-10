Atatürk Orman Çiftliği'nin belediyeye bedelsiz devri 'torba'dan çıkarıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda torba tasarının görüşmeleri sürerken, AKP muhalefetin karşı çıktığı Atatürk Orman Çiftliği'ndeki bazı alanların belediyeye bedelsiz devri ve orman vasfını yitiren alanlardaki yapıların tahsisini düzenleyen maddeleri geri çekti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Varlık Fonu’na ilişkin maddeler muhalefetin önerisi üzerine yasa tasarısından çıkarıldı. Bu konunun, ayrı bir kanun teklifi olarak yeniden Meclis'e sunulması öngörüldü.

Atatürk Orman Çiftliği'ne yönelik maddelerinin torbadan çıkarılmasına da karar verildi. Çiftlik içindeki bazı alanların 29 yıllığına bedelsiz olarak belediyeye verilmesini öngören 10. maddesi tasarıdan çıkarılıyor.



Ayrıca orman vasfını yitiren alanlardaki yapıların korunmasına olanak veren orman arazilerinin tahsisini düzenleyen 12. madde de geri çekilecek.