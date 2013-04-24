AOÇ’de yol çalışmaları sırasında 10 bin ağaç sökülmüş

Hülya Karabağı / Ankara

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin kullanımına ilişkin verdiği soru önergesine verdiği yanıtta, yol çalışmaları sırasında 10 bin ağacın sökülerek başka kurumlara nakledildiğini söyledi. Bozdağ, arazi varlığının toplam 33,3 bin dekar olduğunu, 3 bin dekar alanın park, orman ve rekreasyon alanı oluşturmak üzere kullanılmasının planlandığını, bin dekarlık alanın milli botanik bahçesi olduğunu söyledi. Başbakan Yardımcısı Bozdağ’ın yanıtları şöyle:

1983’den beri arazi 33,3 bin dekar

Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin bir kısmı, değişik tarihlerde çıkarılan kanunlar, yönetim kurulu ve mahkeme kararlan ile satışı yapılan araziler olup, kamu yaran ve ihtiyaçları gözetilerek kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis veya satışı yapılmıştır. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü'nün mevcut arazi varlığı 1983 yılından günümüze kadar değişmemiş olup, hâlihazırda toplam arazi varlığı 33,3 Bin dekardır. Diğer taraftan Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne ait taşınmazlar ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre kiralanmıştır.

Atatürk'ün öncülüğünde 1925 yılında kurulan Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazilerinde kuruluş yıllarından başlayan ağaçlandırma, park ve rekreasyon çalışmalarında; 1925-2002 yıllan arasında 4.500 dekar, 2002-2012 yılları arasında 18.500 dekar alan ağaçlandırılmıştır.

Ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra, toplam 3.000 dekarlık, park, orman ve rekreasyon alanı oluşturulması planlanmaktadır. Bu alanlarla birlikte AOÇ arazinin yaklaşık yüzde 80'ine tekabül eden 26.000 dekar, alan, park ve orman alanına dönüştürülerek halkımızın hizmetine sunulmuş olacaktır.

Bakanlığımızca yapılması planlanan ve çalışmaları başlatılmış olan Milli Botanik Bahçesi için AOÇ tarafından 1.000 dekar alan ayrılacaktır. AOÇ tarafından, halkımızın kullanımı için sosyal donatı alanları oluşturma çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda Gazi Orman Çiftliği Parkı hizmete sunulmuştur.

Ürün çeşidi 44’den 160’a çıkarıldı

Ürün yelpazesinin genişletilme çalışmaları çerçevesinde, AOÇ'nin başta keçi sütü ürünleri olmak üzere birçok yeni ürün piyasaya sunulmuştur. Bu kapsamda, 2002 yılında üretimi yapılan ürün çeşidi sayısı 44 iken, 2012 yılında 160'a çıkarılmıştır.

Şarap üretim binası yenilendi

Atatürk Orman Çiftliği Şarap Fabrikası, hem şarapçılığın Türkiye'de gelişmesi hem de bölge üreticilerinin ürünlerinin değerlendirilmesi amacıyla 1925 yılında Atatürk tarafından kurulan ilk şarap fabrikalarından biridir. 2008 yılında, şarap binası basit onarım izni alınarak bina alt yapı eksiklikleri tamamlanmış, butik şarap yapmak amacı ile atıl durumda bulunan şarap üretim binası yenilenmiş ve yeniden şarap üretimine başlanmıştır. Diğer taraftan, Butik Şarapçılık yapmak amacıyla yenilenen "Şarap Üretim Tesisi"nin ön tarafında yer alan eski beton küvlerin bulunduğu alan tadilattan geçirilmiştir.

10 bin ağaç söküldü

Atatürk Orman Çiftliği arazisinde söz konusu faaliyetlerle ilgili ağaç kesimi yapılmamış olup, 5524 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılan yol çalışmaları nedeniyle yaklaşık 10 bin adet ağaç sökülerek muhtelif kurumlara nakledilmiştir.