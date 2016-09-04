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Yaşam

Atatürk Havalimanı'ndaki araç trafiğine kısmi çözüm

Bombalı saldırı ve darbe girişiminini ardından artan güvenlik önemleri nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda araç girişi 25 ile 45 dakika arasında sürüyordu

04 Eylül 2016 01:00

Atatürk Havalimanı'nda güvenlik önlemleri nedeniyle ana giriş kapısında oluşan uzun araç kuyrukları yapılan yeni düzenlemelerle kısmen azaldı.

Atatürk Havalimanı'na yapılan bombalı terör saldırısı ve darbe girişiminin ardından güvenlik tedbirleri üst düzeye çıkarılmıştı. Havalimanında güvenlik önlemleri öncesi araçla ana giriş kapısında geçiş 3 şeritten yapılıyordu. Güvenlik tedbirlerin ardından yol 2 şerite düşürüldü. Bu akşam saatlerinde girişler tekrar 3 şeritte çıkarıldı. Polislerin yol kontrolü için araç cepleri faaliyete geçince kısmen trafik rahatlamış oldu.

Yolcular oluşan trafik nedeniyle havalimanına 25 ila 45 dakika arasında giriş yapıyordu. Bu nedenle uzun araç kuyrukları meydana geliyordu. Havayolu şirketleri yolcularını yola erken çıkmaları konusunda uyarmıştı. Birçok yolcu bu nedenle uçuşunu kaçırmıştı.

Emniyette edinilen bilgiye göre trafiğin rahaatlatılması için yeni çözümler arandığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde de otomobiller için havalimanı nizamiyesine X-Ray cihazı getirilmişti.
 

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