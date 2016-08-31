Avrupa'nın en büyük Almanya'nın en işlek havalimanlarından Frankfurt Havalimanı güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

Frankfurt Havalimanı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, şüpheli bir şahısın güvenlik kontrolünü aştığı bilgisine yer verildi.

Fraport'tan Reuters'a yapılan açıklamada da "Güvenlik güçleri bu nedenle havalimanının A ve A+ bölümlerini boşalttı. Tüm yolcular tekrar güvenlik kontrolünden geçirilecek" denildi.

CNN Türk Berlin Temsilcisi Erhan Merttük, şüpheli bir kadının güvenlik şeridini geçerek gözlerden kaybolduğunu havalimanının da bomba şüphesiyle boşaltıldığını söyledi.

Federal polisin olayla ilgili yaptığı açıklamada da güvenlik ihlali bilgisi doğrulandı ama bu durumun planlı bir eylem olup olmadığının henüz tespit edilemediğinin altı çizildi.

Fraport'un (Frankfurt Havalimanı) Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle: