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Atatürk Havalimanı'nda bir yeni güvenlik önlemi daha

Havalimanı girişine arabalar için de x-ray cihazı konulmuştu

01 Eylül 2016 23:48

Atatürk Havalimanı'ndaki metro istasyonu girişine kontrol amaçlı x-ray cihazları yerleştirildi. Kentteki bazı metro istasyonlarında bulunan dedektörlü x-ray kapıları Atatürk Havalimanı'ndaki metro durağı girişine de yerleştirildi.

Yolcular, yarından itibaren istasyonun girişinde bulunan dedektörlü kapıdan geçerek, metro ile seyahat edebilecek. Öte yandan havalimanında artırılan güvenlik önlemleri kapsamında metro istasyonu çıkışında bekleyen polisler, yolcuların üstleri ile valizlerini kontrol etmeyi sürdürüyor. 

 

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