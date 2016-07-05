"Atatürk Havalimanı saldırısının kararı Rakka'dan, hard disk kurtarılırsa IŞİD'in ilişki ağı ortaya çıkabilir"

Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili yeni ipuçlarına ulaşıldığını söyleyen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, "Eylemi Çeçen uyruklu teröristler gerçekleştirdi. Saldırı kararı Rakka’da alındı. Atatürk Havalimanı’na yapılan saldırı Menbiç’teki, DEAŞ’ın ‘Dış Odası’nda planlandı. Eylemi gerçekleştirmekle Çeçen-Dağıstan kolu görevlendirildi" dedi. Saldırıyı düzenleyen 3 IŞİD'linin Fatih'te kiraladıkları evde tahrip edilmiş bir laptop bulunduğunu belirten Selvi, yazısında "Hard diski zarar gören bu laptop Ankara’ya gönderildi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün imkânları ile kurtarılmaya çalışılacak" ifadelerine yer vererek "Bu laptop önemli. Çünkü eğer kurtarılabilirse hem saldırı planları hem ilişki ağı ortaya çıkarılacak" görüşünü dile getirdi.

Abdülkadir Selvi'nin Hürriyet'in bugünkü (5 Temmuz 2016) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle:

Atatürk Havalimanı'na yapılan saldırıyla ilgili önemli gelişmeler var.



Eylemi Çeçen uyruklu teröristler gerçekleştirdi. Saldırı kararı Rakka’da alındı. Atatürk Havalimanı’na yapılan saldırı Menbiç’teki, DEAŞ’ın ‘Dış Odası’nda planlandı. Eylemi gerçekleştirmekle Çeçen-Dağıstan kolu görevlendirildi.

İlk başlarda saldırının istihbarat birimlerine takılmaması için İstanbul’daki yerel hücrelerin devre dışı bırakıldığı yönünde değerlendirmeler vardı. Saldırıdan sonraki ilk dalgada 4’ü yabancı, 9’u Türk olan 13 kişilik bir grup gözaltına alınmıştı. Önceki gün tutuklanan bu grubun sorgusunda yeni delillere ulaşıldı. Eyleme azmettirme, saldırı öncesinde keşif yapılması, para temini ve ev kiralamada İstanbul hücresinin katkısı ortaya çıkarıldı. Başbakan Binali Yıldırım’ın “Saldırıyı yapanlar ve azmettirenler belirlendi” açıklaması buna dayanıyor. İkinci dalgada gözaltına alınanlar ise teröristlerle dijital bağlantıları tespit edilen isimler. İçlerinde yabancı uyruklu militanlar var.

DEAŞ, en büyük örgütlenmesini internet üzerinden gerçekleştiren bir örgüt. Saldırı talimatları buradan veriliyor, saldırı planları internet üzerinden iletiliyor. Dünyada en büyük yabancı savaşçı hinterlandına sahip bir örgüt olarak karanlık planları için dijital dünyayı çok etkin bir şekilde kullanıyor.

DEAŞ’la mücadelenin en önemli ayaklarından biri buradan geçiyor.

18 Haziran’da İstanbul Beylikdüzü’nde DEAŞ’ın İstanbul’daki hücrelerinden birine yönelik operasyon yapıldı. Biri Türk, ikisi Çeçen üç militan eylem hazırlığı içindeyken yakalandı. Beylikdüzü’nde yakalanan Türk F.G.’nin İstanbul imamlarından biri olduğu ortaya çıktı. Çökertilen hücrenin Paris türü bir eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edildi. İstanbul’u kana bulamaya hazırlanan bu hücre dijital verileri inceleyen birimin dikkati sayesinde ortaya çıkarıldı.

Beylikdüzü’ndeki hücre evinde ele geçirilen şarjörlerden birinin daha sonra Atatürk Havalimanı’ndaki saldırıda kullanılan Glock marka tabancalardan birine ait olduğu tespit edildi. Böylece DEAŞ’ın Çeçen kolunu oluşturan iki hücre arasında irtibat olduğu belirlendi.

Laptop Ankara'ya yollandı

Bu arada Atatürk Havalimanı’na saldıran teröristlerin, Fatih’teki evlerinden çıktıktan sonra harddiskine fiziki olarak zarar verdikleri laptop’u çöpe attıkları tespit edilmişti. Bu laptop önemli. Çünkü eğer kurtarılabilirse hem saldırı planları hem ilişki ağı ortaya çıkarılacak. Verileri kurtarmak için İstanbul Emniyeti bir süre çalıştı. Ancak tahribatın çok daha büyük olduğu ortaya çıktı. Harddiski zarar gören bu laptop Ankara’ya gönderildi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün imkânları ile kurtarılmaya çalışılacak. Hatırlarsanız İstanbul Beykoz’da Hizbullah Lideri Hüseyin Velioğlu’nun öldürüldüğü operasyonda son anda kurşunlanarak tahrip edilen bir harddisk ele geçirilmişti. Harddisk, ABD’de kurtarıldı ve bu sayede Hizbullah’ın ölüm listesine ulaşıldı. Harddisk önemli.

Atatürk Havalimanı’ndaki saldırıdan sonra İçişleri Bakanı Efkan Ala, havaalanlarıyla ilgili bir çalışma yaptırdı. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Selami Altınok ve Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, havalimanlarında incelemelerde bulundular. Muğla (2), İzmir, İstanbul (2), Bursa, Kapadokya, Antalya, Gaziantep ve Erzurum olmak üzere 8 ilde 10 havaalanını denetlediler. Güvenlik önlemlerini yerinde görüp, aksaklıkları tespit ettiler. Bu tespitlerini sıcağı sıcağına İçişleri Bakanı Efkan Ala ile paylaştılar. Valiler, emniyet müdürleri ve havaalanı yetkilileriyle toplantılar yaptılar. Alınan tedbirleri gözden geçirip, alınması gereken önlemlerin üzerinde durdular. Her havaalanında farklı güvenlik önlemleri yerine, ‘Tekdüze bir güvenlik konsepti oluşturulması’ esas alınıyor. Havalimanlarının girişinden itibaren tek tip bir güvenlik konsepti uygulanacak. Heyetin tespitleri ışığında acil olarak alınması gereken tedbirler hemen devreye sokulmaya başlandı. Çünkü güvenlik beklemez.