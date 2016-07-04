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Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan IŞİD şüphelilerinin üstünden bunlar çıktı

IŞİD üyesi olduğu iddia edilen 2 şüpheli Terörle Mücadele Şubesi'ne gönderildi

04 Temmuz 2016 12:29

Aralarında çocukların da olduğu 44 kişinin hayatını kaybettiği Atatürk Havalimanı'ndaki bombalı saldırının ardından güvenlik önlemleri arttırılırdı. Bu çerçevede Atatürk Havalimanı'nda yapılan aramalarda Ukrayna'dan gelen 2 kişinin üstlerinden askeri kamuflaj ve termal dürbün çıktı.

Atatürk Havalimanı'nda, IŞİD üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Uzman ekiplerin, "risk analizi" ve "profil değerlendirmesi" yaptığı 2 kişi yakalandı. Evrensel'de yer alan habere göre, dış hatlar geliş katında durdurulan hem Kırgız hem Rus pasaportu olan K.V. ile Kırgız pasaportu ve Ukrayna oturumu bulunan F.M.İ'nin, üzerlerinde ve çantalarında 4 termal keskin nişancı dürbünü, 3 takım askeri kamuflaj, başkalarına ait 2 pasaport, 3 Kırgızistan kimlik kartı ve 5 doğum belgesi ele geçirildi.

IŞİD üyesi olduğu iddia edilen 2 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelilerin, IŞİD bünyesine katılarak Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerine gittikten sonra, çocukları olan çiftlere ya da kadınlara pasaport ve kimlik kartı ayarladığı, dünyaya yeni gelen bebekler için ise doğum belgesi hazırladıkları ileri sürüldü.

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