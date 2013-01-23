Atalay: İmralı ziyaretiyle ilgili ön bilgilendirme yapmıyoruz

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 8 ilin milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat yöneticileriyle yaptığı değerlendirme toplantısının ardından AKP Genel Merkezi'nden ayrılırken gazetecilerin sorularını cevapladı.

Katılımcıların, toplantıda, terörü bitirmeye yönelik süreçte gelinen son noktayla ilgili görüşlerini ifade ettiklerini söyleyen Atalay, “İki husus vurgulanabilir konuşmalarda. Kendileriyle ilgili dile getirecekleri bazı sorunlar ve yürüyen süreçle, terör sorunu ile ilgili görüşlerini ifade ediyorlar. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki teşkilat mensupları ve milletvekillerinin olumlu baktıklarını tespit etmiş olduk” şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı Atalay, böylece bölgedeki vatandaşların da gelişmelere bakışının da genel manada toplantıya taşınmış olduğunu ifade etti. Beşir Atalay, “Daha önce ifade ettiğimiz gibi AK Parti'nin başından beri Türkiye'nin bu kronik sorunlarına köklü çözümler bulma yönündeki adımları destek buluyor. Toplumumuz, sorunlarının artık çözülmesini istiyor. Bu manada hem teşkilat hem milletvekillerimiz hem de temsil etikleri bölgede getirdikleri mesajların özünde bu var. Bundan memnun olduk” diye konuştu.

Atalay, ayrıca, yerel seçimlerin de yaklaştığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

“Kendi bölgelerine yönelik çalışmalarla ilgili onlara taktikler veriliyor. Milletvekillerimizin her hafta bölgelerine gitmeleri, vatandaşlarla daha çok görüşmeleri, teşkilatların çalışmalarını yoğunlaştırmaları yönünde tavsiyeleri oluyor. Bu toplantılar diğer bölgelerimizle de yapılacak. Başbakanımız, bölge esasına göre diğer bölgelerle bu toplantıları yapacak. Bu konularda Hükümet adına takip edilecek işleri de ben takip etmiş oluyorum.”

Önceden bilgilendirme yapmıyoruz

Atalay, “İmralı'ya gidecek ikinci heyet için isimler belirlendi mi?” sorusu üzerine, “O konuların yürüyüşüyle ilgili önceden bilgilendirme yapmıyoruz. Zaten mümkün olduğunca şeffaf yürüyor. Bir şey yapılınca duyuruluyor. O konuda çok konuşmuyoruz. Büyük bir toplumsal destek var. Bütün dileğimiz herkesin hassasiyetle destek vermesi. Basınımıza da teşekkür ediyoruz, sürece daha fazla destek vermelerini süreci zedeleyici, hırpalayıcı tutumlardan, yayınlardan kaçınılırsa ondan da memnun olacağız” dedi.

Atalay, İmralı'ya gidecek ikinci heyetle ilgili iznin halen çıkmaması sebebiyle süreci askıya alındığı yönündeki yorumların hatırlatılması üzerine ise “Hayır arkadaşlar. Biz Süreci hassasiyetle yürütüyoruz. Şimdilik bu kadarını söyleyeyim” dedi.