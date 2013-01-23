T24 LogoT24 Logo
Politika

Atalay: İmralı ziyaretiyle ilgili ön bilgilendirme yapmıyoruz

Beşir Atalay, İmralı'ya gidecek ikinci heyete, iznin hâlâ çıkmaması sebebiyle sürecin askıya alındığı iddiaları üzerine, "Ön bilgilendirme yapmıyoruz. Süreci hassasiyetle yürütüyoruz" dedi

23 Ocak 2013 18:11

 

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 8 ilin milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat yöneticileriyle yaptığı değerlendirme toplantısının ardından AKP Genel Merkezi'nden ayrılırken gazetecilerin sorularını cevapladı.

Katılımcıların, toplantıda, terörü bitirmeye yönelik süreçte gelinen son noktayla ilgili görüşlerini ifade ettiklerini söyleyen Atalay, “İki husus vurgulanabilir konuşmalarda. Kendileriyle ilgili dile getirecekleri bazı sorunlar ve yürüyen süreçle, terör sorunu ile ilgili görüşlerini ifade ediyorlar. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki teşkilat mensupları ve milletvekillerinin olumlu baktıklarını tespit etmiş olduk” şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı Atalay, böylece bölgedeki vatandaşların da gelişmelere bakışının da genel manada toplantıya taşınmış olduğunu ifade etti. Beşir Atalay, “Daha önce ifade ettiğimiz gibi AK Parti'nin başından beri Türkiye'nin bu kronik sorunlarına köklü çözümler bulma yönündeki adımları destek buluyor. Toplumumuz, sorunlarının artık çözülmesini istiyor. Bu manada hem teşkilat hem milletvekillerimiz hem de temsil etikleri bölgede getirdikleri mesajların özünde bu var. Bundan memnun olduk” diye konuştu.

Atalay, ayrıca, yerel seçimlerin de yaklaştığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

“Kendi bölgelerine yönelik çalışmalarla ilgili onlara taktikler veriliyor. Milletvekillerimizin her hafta bölgelerine gitmeleri, vatandaşlarla daha çok görüşmeleri, teşkilatların çalışmalarını yoğunlaştırmaları yönünde tavsiyeleri oluyor. Bu toplantılar diğer bölgelerimizle de yapılacak. Başbakanımız, bölge esasına göre diğer bölgelerle bu toplantıları yapacak. Bu konularda Hükümet adına takip edilecek işleri de ben takip etmiş oluyorum.”

 

Önceden bilgilendirme yapmıyoruz

 

Atalay, “İmralı'ya gidecek ikinci heyet için isimler belirlendi mi?” sorusu üzerine, “O konuların yürüyüşüyle ilgili önceden bilgilendirme yapmıyoruz. Zaten mümkün olduğunca şeffaf yürüyor. Bir şey yapılınca duyuruluyor. O konuda çok konuşmuyoruz. Büyük bir toplumsal destek var. Bütün dileğimiz herkesin hassasiyetle destek vermesi. Basınımıza da teşekkür ediyoruz, sürece daha fazla destek vermelerini süreci zedeleyici, hırpalayıcı tutumlardan, yayınlardan kaçınılırsa ondan da memnun olacağız” dedi.

Atalay, İmralı'ya gidecek ikinci heyetle ilgili iznin halen çıkmaması sebebiyle süreci askıya alındığı yönündeki yorumların hatırlatılması üzerine ise “Hayır arkadaşlar. Biz Süreci hassasiyetle yürütüyoruz. Şimdilik bu kadarını söyleyeyim” dedi.

ETİKETLER

Beşir Atalayİmralı

İlgili Haberler

Beşir Atalay: BDP en önemli sınavı yaşıyor

Başbakan Yardımcısı Atalay, 'Özellikle BDP'nin bu süreçte çok daha dikkatli olması gerekir' dedi

Remzi Kartal: Sakine Cansız, Oslo ve İmralı sürecinde görev almadı

PKK’nın Avrupa sorumlularından Kartal, Avrupa'da yayımlanan bir gazetede yaptığı açıklamada, Cansız'ın Oslo sürecinde görev almadığını belirtti

Eşbaşkanların İmralı görüşmesine bakanlık engeli

Abdullah Öcalan'la bugün görüşmeleri beklenen Demirtaş ve Türk'e Adalet Bakanlığı'ından onay çıkmadı

Karayılan: Devlet bizimle görüşmek istedi, ama biz Öcalan'la tartışmak istiyoruz

Murat Karayılan, 'Devlet bize ulaşmaya çalıştı, yeşil ışık yakmadık' dedi ve KCK'nın 'görüşmelere katılmak değil, Öcalan'la tartışma olanağının yaratılmasını' istediği söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24