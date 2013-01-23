Eşbaşkanların İmralı görüşmesine bakanlık engeli

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ve DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk’ün bu hafta İmralı’da Abdullah Öcalan ile gerçekleşmesi planlanan görüşme, hükümetin vetosuna takıldı.

Vetonun Türk’ün Diyarbakır’da 3 PKK ’lı kadının cenazesinde yaptığı konuşmadan kaynaklandığı öne sürüldü. Türk, konuşmasında Başbakan Tayyip Erdoğan ’ı hava operasyonları nedeniyle eleştirmişti. Türk’ün eleştirileri, Erdoğan’ın tepkisine neden olurken, bugün gerçekleşmesi beklenen görüşmeye Adalet Bakanlığı’ndan izin çıkmadı.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre, Diyarbakır’daki cenaze töreninin ardından hafta başında BDP Eşbaşkanı Demirtaş ile DTK Eşbaşkanı Türk’ün hafta başında İmralı Adası’na giderek Öcalan ile görüşeceği belirtilmişti. Ardından görüşmenin bugün gerçekleşeceği kulislere yansımıştı. Sürpriz bir şekilde görüşmeye onay çıkmadı. Ziyarete izin verilmemesinin Başbakan Erdoğan ve hükümetin iki konuda rahatsızlık duymasından kaynaklandığını öne sürüldü.Bu rahatsızlıklardan birinin Türk’ün, Diyarbakır’daki cenaze töreninde Başbakan Erdoğan’ı hava operasyonları nedeniyle eleştirmesi olduğu dile getiriliyor.

Erdoğan da haftalık grup toplantısında bu rahatsızlığını şöyle dile getirdi: “Bize gelip konuşuyorlar, ‘gelin’ diyoruz, kendilerini adaya gönderiyoruz. Samimiyetle söylüyorum, biz buradan gönderiyoruz. Sen oradan döndükten sonra zehir zemberek açıklama yaparsan olmaz. Seni oraya gönderen Başbakan için Kürt kardeşlerime ‘Bu Başbakan bomba yağdırıyor’ dersen bu olmaz” dedi.

Türk ise bu açıklamaya “Bir yerde barış arayışları olurken diğer tarafta bombaları yağdırması toplumda bir güvensizliğin gelişmesine neden. 50 uçakla, hiçbir şey yokken oraya gitmek farklı olarak algılanıyor toplumda. Bunu barış sürecinin güvensizliğini arttıracak bir davranış olarak nitelendirdim. Bu konuda da düşüncelerimi açıkladım” diyerek yanıt verdi.

Ancak karşılıklı açıklamalar gerilimi düşürmedi. Bundan sonra Türk’ün İmralı ziyaretine izin çıkmayacağı bilgisi kulislere yansıdı. Türk’ün ‘veto yediği’ ve yerine başka bir ismin başvurması durumunda izin verilebileceği belirtildi.

BDP ve DTK’nın “Eşbaşkanlar” olarak görüşmeye gitme konusunda ısrarının da hükümeti rahatsız ettiği öğrenildi. Bu yaklaşımın dayatma ve pazarlık olarak algılanarak, tepkiye neden olduğu yine kulislerde konuşuluyor. BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın yakın çevresine bu konu ile ilgili olarak, “Dört Eşbaşkanın gitmek istemesi bir pazarlık değil. Bu bizim ilkesel duruşumuz. Kabul edilmemesi görüşmelerin kesilmesine sebep olmaz ama ilkesel duruşumuzda sıkıntı yaratır” dediği öğrenildi.

Demirtaş’ın partililere, “Öcalan da bizi bekliyor. Giden heyet görüşeceğini görüştü, ‘diyaloğa hazırız’ mesajı verildi. Şimdi bu sürece siyasetin dahil edilmesi gerekiyor. İkinci görüşmede yol haritası ve öneriler paylaşılacak. Öcalan da bizimle bu konuyu paylaşmak istiyor. Biz de ne düşünüyorsak, onu açıklamak istiyoruz” dediği belirtildi. Demirtaş’ın ayrıca Erdoğan’ın tavrını ‘kibir’ olarak değerlendirdiği ve “Bize gidin ‘Kandil’le, İmralı’yla görüşün diyorlar’ sonra da ‘yok efendim niye konuştunuz’, böyle siyaset mi olur” diye değerlendirdiği belirtildi