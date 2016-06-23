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Yaşam

Atalay Filiz'in öldürdüğü iddia edilen Olga'nın sosyal medya hesabı sinyal verdi ama beklenen haber gelmedi

"Bilgisayarından Arapça kitapçıklar bulundu"

23 Haziran 2016 12:32

3 kişiyi öldüren Atalay Filiz'in eski sevgilisi Olga Seregina'nın sosyal medya hesabından 5 yıl sonra ilk kez sinyal gelmesi heyecan yaratmıştı ancak beklenen haber gelmedi. Rusya’nın Facebook’u olarak bilinen sosyal medya sitesi “vk.com” sitesinden 19 Haziran’da gelen sinyal, Olga’nın ailesinin, kızlarının bilgisayarının şifresini kırmasıyla alındı. Seregina ailesi, şu ana kadar incelettirdikleri yazışmalarda, Olga’nın bazı kız arkadaşlarıyla sadece selamlaşmadan oluşan yazışmalarına rastladıklarını kaydetti.

Habertürk'teki habere göre, sosyal medya hesabında kızlarının yazıştığı kişilerle ilgili ipuçları elde etmeye çalıştıklarını ifade eden Seregina ailesi, “Bilgisayarındaki belgeler arasında Arapça yazılı bazı kitapçıklar bulundu. Radikal terör örgütlerle iletişime geçip geçmediğini inceliyoruz” dedi. Atalay Filiz’in İzmir’de yakalandıktan sonra verdiği ifadede Olga’nın kaybolmasıyla ilgisinin bulunmadığını söylediğini hatırlatan aile, “Türk polisinin Olga konusunu yeterince sorgulamadığını düşünüyoruz” diye konuştu. 

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