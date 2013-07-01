Atalay: 'BDP'nin çağrılarını yadırgıyoruz'

Başbakan Yardımcısı ve Kırıkkale Milletvekili Beşir Atalay, AKP Kırıklale il binasında basın toplantısı düzenledi.

Akil İnsanlar Heyeti’nin çalışmalarıyla iki buçuk ay boyunca 7 bölgeden halkın görüşlerini aldıklarını söyleyen Atalay, bu raporların birleştirilme aşamasında olduklarını şu sözlerle belirtti:

'Toplantıda her heyet başkanı kendi raporunu sundu. Şimdi bu 7 ayrı raporun üzerinde çalışıyoruz. Bunu Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı yürütüyor. Bu raporların tek rapor haline getirilmesi için çalışmalar sürüyor. Bu sonuçlandığında da bizim çözüm süreciyle ilgili önümüzde yeni yol haritamızda bize epey katkı verecek. Bu iyi bir emeğin mahsulü. Akil İnsanlar Heyeti, devlet ile toplum arasında sivil bir göz, istişare mekanizma olarak büyük bir çalışma yaptı. Biz de çözüm sürecinde milletimizin, vatandaşlarımızın düşüncelerini göz önüne alarak, bundan sonraki yol haritamızı belirlemiş olacağız. Yine Meclis'te bir komisyonumuz var. Çözüm Süreci Değerlendirme Komisyonu kurduk. Gerçi MHP ve CHP üye vermedi. AK Parti ve BDP 'nin verdiği üyelerle komisyon çalışmalarını yürütüyor. Buradan da bize önemli veriler gelecek.'

Önce sınır dışına çıkma tamamlanmalı

‘Çözüm Süreci’nde çok yol alındığını ifade eden Atalay, sonraki aşama için PKK’nın sınır dışına çıkmayı bitirmesinin beklendiğini söyledi. Sürecin çok ciddi samimiyet ve güvene ihtiyaç duyduğunu hatırlatarak, ‘Terörün bitmesi Türkiye'yi en fazla rahatlatacak konulardan birisi. 6 aydır bu manada bir sükunet olması, şehitlerin gelmemesi, ülke gençlerinin hayatını kaybetmemesi bile kendi başına bir rahatlama getiriyor. İlk defa çözüm süreciyle ilgili ülkenin her kesiminde vatandaşlarımızın çok büyük bir desteği var. Anayasa referandumunun da üzerinde. Şu anda yüzde 60'ların üzerinde bir destek var. Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde sürece destek daha yüksek. Yüzde 80'lerin üzerinde. Bunu kararlı bir şekilde yürütüyoruz. Terör örgütü birimleriyle istihbarat birimlerimiz görüşmüştür. Biz siyaset kesimi olarak görüşmedik, ama siyaset kesimiyle de görüşmeleri biz yürüttük. BDP ile sağlıklı bir şekilde iletişim devam ediyor. Hiç kimsenin kimseye verilmiş bir sözü yok. Verdiğimiz bir söz, taahhüt yok. Çözüm sürecinin özü şudur; Terör ve şiddet bitecek, onun gerisinde varsa sorunlar siyaset kurumu bir araya gelecek. Bunları o zaman görüşecek. Demoktartikleşme adımlarımız 11 yıldır nasıl devam ediyorsa bundan sonrada devam edecek. Bugüne kadar attığımız demokratikleşme adımlarının kimseyle pazarlığını falan yapmadık. Demokratikleşme adımlarımızda bir durma yok’ dedi.

‘BDP’nin açıklamalarını endişeyle karşılıyoruz’

Başbakan Yardımcısı Atalay, son günlerde Lice'de olan olay ve birkaç ilde çözüm süreciyle hükümetin görevini yapmadığına dair çağrıları endişeyle karşıladıklarını anlattı. Atalay, şöyle dedi:

'Yani BDP'nin son günlerdeki değerlendirme ve açıklamalarını doğrusu endişeyle karşılıyoruz. Son zamanlarda özellikle çözüm sürecine dönük, değişik yerlerde bu süreci aksatacı, sabote edici tutumlar zaten görüldü. Onlara karşı dikkatliyiz. Ama Lice'de karakola vatandaşların yürütülmesi ve orada meydana gelen olaylar da bizi çok üzmüştür. Özellikle bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesi en üzücü boyutudur. Bir de Diyarbakır, Bingöl yolunda bir askerimiz kaçırıldı. Ve bu gelişmeleri biz çözüm sürecine dönük çok ciddi riskler olarak gördük ve görüyoruz. Lice'deki olay üzerine dikkatlice gidildi, hükümet bir inceleme başlattı. Mülkiye müfettişleri alanda çalışıyor. BDP'nin Mersin'de, Adana'da, Diyarbakır'da tekrar vatandaşları sokağa çağırması, yani bunları yadırgıyoruz ve süreçle ilgili sorumlu tutumlar olarak görmüyoruz. Çözüm sürecini yönetenlerin bu konuda çok dikkatli olması gerekir. Biz bunları endişeyle izliyoruz.'